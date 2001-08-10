В экономике Сахалинской области отмечен рост основных социально-экономических показателей
Подведены итоги развития островного региона за десять месяцев текущего года. Об этом ТИА "Острова" сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской обалсти.
Объем валового регионального продукта, по оценке, составил 910,3 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года – рост на 4,2 процента. Промышленное производство выросло на 5,3 процента до 875,5 миллиарда рублей.
Добыча нефти, включая газовый конденсат, увеличилась почти на 6 процентов до 15,7 миллиона тонн. Газа добыто больше на 8,6 процента (26,4 миллиарда кубических метров), угля – в полтора раза (9,3 миллиона тонн).
В целом по области отмечался рост производства электроэнергии, пара и горячей воды, лесоматериалов, конструкций и деталей инженерных сооружений сборных железобетонных, пресервов рыбных, молока и молочной продукции, сыров, кисломолочных продуктов, масла сливочного, мяса, мясных субпродуктов и полуфабрикатов, колбасных изделий, хлебобулочных изделий специализированных, в том числе диетических, пива и минеральной воды.
В аграрной отрасли почти вдвое увеличилось производство мяса, яиц получено больше в 1,3 раза, молока - на 8,9 процента. Отмечен рост поголовья крупного рогатого скота, свиней и птицы.
За десять месяцев с начала года на островах введено в эксплуатацию 170,7 тысячи квадратных метров жилья. Уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,4 процента.
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