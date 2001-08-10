В аквапарк Южно-Сахалинска пустили газ

Крупнейший на Дальнем Востоке водноспортивный комплекс в Южно-Сахалинске подключили к природному газу. Сегодня на котельной «Аква Сити» состоялись пусковые работы. Вместо дорогостоящего дизельного топлива для обогрева помещений спорткомплекса будет использоваться природный газ, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

Технологическое присоединение объекта к газопроводу высокого давления выполнила компания АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». Перед пуском голубого топлива в систему рабочая бригада провела проверку всех технических соединений.

- По графику подключение тепловых агрегатов к газоснабжению должно было состояться 1 декабря. Мы выполнили эти работы раньше. Сейчас на объекте проводится обкатка оборудования на газе. Использование этого вида топлива позволит снизить расходы более чем в три раза. Конкретная цифра по экономии средств будет определена по окончании зимнего периода с учетом выхода на проектную мощность и режимов работы котлов, - сказал заместитель руководителя агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области Дмитрий Харитонов.

Напомним, «Аква Сити» строится в рамках территории опережающего развития «Горный воздух». Общая площадь шестиэтажного здания водноспортивного комплекса - 46 тысяч квадратных метров. Два спортивных бассейна и шесть ванн воднооздоровительной зоны позволят ежегодно обслуживать более 200 тысяч человек в аквазоне и почти 300 тысяч в плавательных бассейнах.

Размеры главного бассейна - 50 на 25 метров. В нем предполагается проводить соревнования и тренировки по скоростному плаванию и водному поло. При необходимости, специальная перегородка разделит большую чашу на две 25-метровых. Второй бассейн в два раза меньше первого – 25 на 25 метров. Он предназначен для повседневных тренировок спортсменов, в том числе с проблемами опорно-двигательного аппарата. Также в определенные часы в нем будут заниматься любительским плаванием все желающие, независимо от возраста, физического состояния и спортивной подготовки.

В здании комплекса предусмотрены залы силовой подготовки и «сухого» плавания, спортивный зал с раздевалками, санузлами, кабинетами врачебного осмотра и консультаций для занятий людей с ограниченными физическими возможностями.

Воднооздоровительная зона способна одновременно принять до 900 посетителей. В неё входят водный «городок» для детей, а также водные аттракционы различной высоты и сложности - «волновой бассейн», бассейн «медленная река», турецкие и римские бани, зона отдыха с лежаками и ваннами-джакузи.

В «Аква Сити» будет предусмотрена автомобильная парковка на 800 мест (в том числе для маломобильных групп населения). Системы вентиляции и кондиционирования обеспечат посетителей чистым воздухом и комфортной температурой. При водоочистке и водоподготовке бассейнов планируется использовать современные технологии и лучшее европейское оборудование, что гарантирует высокое качество воды.

После завершения строительства комплекса, которое осуществляет городская управляющая компания, объект будет передан в областную собственность. Затем на конкурсной основе состоится выбор управляющей компании.