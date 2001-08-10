ВТБ финансирует Сахалинское морское пароходство

Банк ВТБ открыл кредитную линию ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO) в размере 300 млн рублей сроком на три года.

Пароходство обеспечивает круглогодичные перевозки из дальневосточных портов Де-Кастри, Ванино и Советская гавань, обслуживает железнодорожно-паромную переправу между Сахалином (порт Холмск) и материком (порт Ванино, Хабаровский край), осуществляет перевозки грузов в каботажном и заграничном плавании.

«Деятельность Сахалинского морского пароходства имеет большое значение для Дальнего Востока: компания участвует в «северном завозе», обслуживает круглогодичную паромную переправу между материком и островным регионом. Предприятие активно наращивает свое присутствие на рынке перевозок, в том числе на перспективном азиатском направлении. Привлечение финансирования ВТБ помогает компании в реализации ее динамичных планов», - прокомментировал управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ в Хабаровске, вице-президент Евгений Орлов.

«Сахалинское морское пароходство» (SASCO) - одна из крупнейших судоходных компаний России. Флот компании насчитывает 14 транспортных судов, большинство из которых имеют ледовый класс, и способен перевозить самый широкий спектр грузов: контейнеры, генеральные грузы, технику, насыпные и навалочные грузы, лес и продукты деревообработки.