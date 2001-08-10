Тихоокеанское
информационное агентство
6 Декабря 2018
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16:23, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

Новый резидент свободного порта «Владивосток» займется разведением тихоокеанских лососей на Сахалине

Новый резидент свободного порта «Владивосток» займется разведением тихоокеанских лососей на Сахалине

Рыбоводное производство, рассчитанное на ежегодный выпуск 72,9 миллиона мальков кеты, создаст в Корсаковском районе Сахалинской области компания «Салмо плюс». Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

В ближайшие три года предприятие вложит в проект 380 миллионов рублей. В результате появится 46 новых рабочих мест. Ввод первых объектов будущего рыбоводного производства намечен на сентябрь 2019 года. Дальнейшее строительство будет вестись поэтапно.

В основе создаваемого производства - современная низкозатратная технология. Прежний подход предусматривает создание на рыбоводном заводе полного цикла воспроизводства – от инкубации икры до выпуска подросших мальков в реку. Это требовало серьезных вложений. Новая технология предполагает, что непосредственно на рыбоводном заводе будет проходить только инкубация икры. Вылупившихся мальков сразу переселят в питомники – искусственные водоемы по соседству с нерестовыми реками. Здесь мальков подкормят и весной, когда они достигнут нужных кондиций, выпустят на свободу. Такая методика позволяет существенно сократить производственные затраты.

Резидентом свободного порта «Владивосток», режим которого распространен и на Корсаковский городской округ, компания «Салмо плюс» стала несколько недель назад.

- Первый выпуск молоди кеты мы наметили на 2020 год, - рассказал генеральный директор ООО «Салмо плюс» Станислав Федоров. – Вернется взрослая рыба только в 2023 году. То есть, в течение нескольких лет производство будет работать, практически не принося выручки. Пережить самый сложный этап становления предприятию поможет статус резидента свободного порта «Владивосток», связанные с ним налоговые льготы и преференции для инвесторов.

- Рыбная отрасль – знаковая для островной Сахалинской области, - отмечает заместитель председателя регионального правительства Алексей Белик. – В сфере добычи и переработки водных биологических ресурсов занято наибольшее количество трудоспособного населения. Рыбную продукцию сахалинского производства можно найти в любом уголке страны. Но для того, чтобы отрасль на островах успешно работала и в дальнейшем, необходимо укрепить ее ресурсную базу, создать систему воспроизводства ценных видов рыб, в частности, кеты. 

Когда производство, создаваемое «Салмо плюс» выйдет на проектную мощность, ежегодный возврат кеты составит до 3 тысяч тонн. Окупиться инвестиции должны в течение восьми лет. За первые десять лет работы завода и питомников, предприятие планирует выплатить в бюджет 113,7 миллиона рублей. В дальнейшем ежегодные налоговые выплаты превысят 70 миллионов рублей.

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