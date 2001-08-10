Новый резидент свободного порта «Владивосток» займется разведением тихоокеанских лососей на Сахалине

Рыбоводное производство, рассчитанное на ежегодный выпуск 72,9 миллиона мальков кеты, создаст в Корсаковском районе Сахалинской области компания «Салмо плюс». Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

В ближайшие три года предприятие вложит в проект 380 миллионов рублей. В результате появится 46 новых рабочих мест. Ввод первых объектов будущего рыбоводного производства намечен на сентябрь 2019 года. Дальнейшее строительство будет вестись поэтапно.

В основе создаваемого производства - современная низкозатратная технология. Прежний подход предусматривает создание на рыбоводном заводе полного цикла воспроизводства – от инкубации икры до выпуска подросших мальков в реку. Это требовало серьезных вложений. Новая технология предполагает, что непосредственно на рыбоводном заводе будет проходить только инкубация икры. Вылупившихся мальков сразу переселят в питомники – искусственные водоемы по соседству с нерестовыми реками. Здесь мальков подкормят и весной, когда они достигнут нужных кондиций, выпустят на свободу. Такая методика позволяет существенно сократить производственные затраты.

Резидентом свободного порта «Владивосток», режим которого распространен и на Корсаковский городской округ, компания «Салмо плюс» стала несколько недель назад.

- Первый выпуск молоди кеты мы наметили на 2020 год, - рассказал генеральный директор ООО «Салмо плюс» Станислав Федоров. – Вернется взрослая рыба только в 2023 году. То есть, в течение нескольких лет производство будет работать, практически не принося выручки. Пережить самый сложный этап становления предприятию поможет статус резидента свободного порта «Владивосток», связанные с ним налоговые льготы и преференции для инвесторов.

- Рыбная отрасль – знаковая для островной Сахалинской области, - отмечает заместитель председателя регионального правительства Алексей Белик. – В сфере добычи и переработки водных биологических ресурсов занято наибольшее количество трудоспособного населения. Рыбную продукцию сахалинского производства можно найти в любом уголке страны. Но для того, чтобы отрасль на островах успешно работала и в дальнейшем, необходимо укрепить ее ресурсную базу, создать систему воспроизводства ценных видов рыб, в частности, кеты.

Когда производство, создаваемое «Салмо плюс» выйдет на проектную мощность, ежегодный возврат кеты составит до 3 тысяч тонн. Окупиться инвестиции должны в течение восьми лет. За первые десять лет работы завода и питомников, предприятие планирует выплатить в бюджет 113,7 миллиона рублей. В дальнейшем ежегодные налоговые выплаты превысят 70 миллионов рублей.