Сахалинская область представит вакансии в ключевых отраслях экономики региона на молодежном фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве»

В ходе мероприятия участники делегации Сахалинской области расскажут жителям и гостям столицы о том, какую специальность и работу можно получить на территории единственного в России островного региона. Фестиваль состоится 13-15 декабря в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной, 14. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Форуму отведена центральная роль в масштабном проекте «Дни Дальнего Востока в Москве». Организаторами выступили аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, министерство РФ по развитию Дальнего Востока и правительство столицы. Цель - рассказать об уникальной и стремительно развивающейся территории, о перспективах для тех, кто готов связать с ней жизнь. В рамках проекта в первой половине ноября на кольцевую линию московской подземки вышел тематический поезд, интерьер которого знакомит пассажиров с природой, экономикой и образом жизни населения округа. Огромное внимание привлекла открывшаяся 3 декабря на Тверской площади «Дальневосточная ярмарка». Здесь каждый регион округа представил самобытную культурную программу, туристический потенциал, блюда местной кухни. Предприниматели из регионов привезли на ярмарку продовольственные товары, сувениры, поделки мастеров.

- На Дальнем Востоке производится очень много всего, и проще перечислить, что из этого ненатуральное – потому что все остальное натуральное, - отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. - Дальний Восток – экологически чистый регион, и продукция дальневосточного сельского хозяйства сегодня заслуженно пользуется популярностью.

Участие в ярмарке, которая продлится до 9 декабря, также принимает министерство природных ресурсов и экологии России с павильоном, посвященным туризму в особо охраняемых природных территориях Дальнего Востока.

Павильон «Экспоцентра», в котором состоится молодежный фестиваль, будет разделен на несколько площадок. В приветственной зоне островная делегация разместит лавку с сувенирной продукцией с логотипом «Сахалин рядом: подарки с частичкой любимого острова».

На площадке «Панорама столиц» будут представлены красивые виды Южно-Сахалинска, а также информация об интересных событиях в жизни Сахалина и Курил - международном кинофестивале «Край света», фестивале авиации и музыки «Крылья Сахалина», первых зимних Международных спортивных играх «Дети Азии», которые состоятся в областном центре в феврале следующего года.

В демо-зоне «Образование» участники сахалинской делегации ознакомят посетителей с высшими и средними учебными заведениями области, которые готовят специалистов для нефтегазовой отрасли, рыбопромышленного комплекса, сельского хозяйства, индустрии туризма, расскажут о работе детского технопарка «Кванториум – Сахалин».

- Наши гости узнают, что студенты Сахалинского государственного университета могут пройти стажировку в университетах Японии, Южной Кореи, Китая, - сообщил заместитель председателя правительства области Алексей Белик. - А у тех, кто учится в техническом нефтегазовом институте или политехническом колледже СахГУ, есть возможность пройти практику в компаниях - участниках международных консорциумов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в рамках которых ведется добыча нефти и газа на шельфе острова. По соседству – в демо-зоне «Работа» - будут представлены ключевые работодатели островного региона, а также информация о вакансиях в компаниях нефтегазовой отрасли, агропромышленного комплекса, сфере образования, здравоохранения. Гостей подробно проинформируют о многочисленных льготах и преференциях для молодежи, установленных на Сахалине и Курилах.

Визит на фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве», знакомство с перспективами учебы и работы в островной области может дать мощный толчок карьере молодого человека, подчеркнул Алексей Белик.

На сахалинской площадке в демо-зоне «Туризм и отдых» для гостей подготовят «Колесо обозрения». Аттракцион поможет ознакомиться с достопримечательностями области. Среди них – краеведческий музей, маяк Анива, мыс Великан, зимняя рыбалка и многое другое. Желающим предоставят возможность с помощью очков виртуальной реальности спуститься по склонам лучшего горнолыжного курорта Дальнего Востока – спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», расположенного в Южно-Сахалинске.

В фестивале дальневосточных музыкальных команд островной регион представит рок-группа «Dream Box».