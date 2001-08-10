Тихоокеанское
информационное агентство
7 Декабря 2018
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13:56, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

Сахалинэнерго призывает погасить задолженность до конца года

Сахалинэнерго призывает потребителей войти в новый год без старых долгов. Погасить имеющуюся задолженность и оплатить текущее потребление необходимо до 25 декабря. Неоплата долга приведет к ограничению в электроснабжении, восстановить которое можно будет только после новогодних праздников, сообщили ТИА "Острова" в компании.

При оплате квитанций клиенты компании могут выбрать любой удобный для них способ, в том числе посредством современных технологий и сервисов. Платежи в онлайн-режиме позволяют существенно экономить время, а услуга «Автоплатеж» - гарантирует своевременный перевод на счет ресурсоснабжающей организации необходимой суммы без участия самого потребителя.

Кроме того, по-прежнему квитанции за электроэнергию можно оплатить во всех отделениях Почты России, банковских отделениях и терминалах, а также через терминалы платежных систем QIWI (Киви) и Cyberplat (Киберплат). На сайте Энергосбыта в разделе «Физическим лицам» указаны адреса пунктов приема платежей, включая кассы компании, РКЦ и отделений различных банков, расположенных в районах области. Здесь же можно воспользоваться федеральной универсальной системой приема платежей «Город».

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