Сахалинэнерго призывает погасить задолженность до конца года

Сахалинэнерго призывает потребителей войти в новый год без старых долгов. Погасить имеющуюся задолженность и оплатить текущее потребление необходимо до 25 декабря. Неоплата долга приведет к ограничению в электроснабжении, восстановить которое можно будет только после новогодних праздников, сообщили ТИА "Острова" в компании.

При оплате квитанций клиенты компании могут выбрать любой удобный для них способ, в том числе посредством современных технологий и сервисов. Платежи в онлайн-режиме позволяют существенно экономить время, а услуга «Автоплатеж» - гарантирует своевременный перевод на счет ресурсоснабжающей организации необходимой суммы без участия самого потребителя.

Кроме того, по-прежнему квитанции за электроэнергию можно оплатить во всех отделениях Почты России, банковских отделениях и терминалах, а также через терминалы платежных систем QIWI (Киви) и Cyberplat (Киберплат). На сайте Энергосбыта в разделе «Физическим лицам» указаны адреса пунктов приема платежей, включая кассы компании, РКЦ и отделений различных банков, расположенных в районах области. Здесь же можно воспользоваться федеральной универсальной системой приема платежей «Город».