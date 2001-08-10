Доходы бюджета Сахалинской области в 2019 году вырастут до 130,6 миллиарда рублей

Сахалинские власти в 2019 году направят 34 миллиарда рублей на выполнение указов президента. Эта информация была озвучена сегодня во время обсуждения проекта бюджета на 2019 год в Сахалинской областной Думе. В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти региона, депутаты и общественники.

- Сейчас мы находимся в той стадии, когда нужно обсуждать бюджет, корректировать его с точки зрения предложений, которые прозвучат от депутатов и общественности. Это нужно для того, чтобы финансовый документ был всесторонне проработан и учитывал интересы разных слоев населения, - сообщила председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина.

Заместитель председателя островного парламента Александр Ивашов отметил, что предварительное обсуждение бюджета позволит обменяться мнениями представителям разных ветвей власти, заслушать ответы на вопросы, волнующие депутатов и общественников.

- Это мероприятие лишний раз свидетельствует о том, что процесс принятия главного финансового закона у нас максимально открыт и всесторонен, - сказал Александр Ивашов.

В предстоящий трехлетний период прогнозируется увеличение основных показателей бюджета области. Налоговые и неналоговые доходы в 2019 году вырастут до 130,6 миллиарда рублей, что на 17,6 миллиарда рублей больше, чем в этом году и на 22,7 миллиарда, - чем в 2017. Расходы вырастут еще значительнее в связи с предоставлением региону федеральных субсидий в общей сумме трехлетнего бюджета 63,6 миллиарда рублей. Эти средства выделяются областному бюджету в связи с изменениями в Бюджетном кодексе РФ по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-2».

Прогнозируемые расходы в 2019 году - 171,9 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом они больше на 33 миллиарда рублей, а с 2017 – на 54,6 миллиарда рублей.

- Основной элемент финансовой политики предстоящей трехлетки - выполнение указов президента. По этому направлению мы предусматриваем отдельные расходы. Они запланированы по всем 11 национальным проектам. Всего на эти цели до 2021 года запланировано 90,6 миллиарда рублей. На следующий год - 34 миллиарда рублей, - сообщила Вера Щербина.

Бюджет Сахалинской области по-прежнему останется социально ориентированным. Как и прежде, значительные объемы поддержки получат сферы здравоохранения, социальной политики и образования. В 2019 году около половины всех расходов, или 85,9 миллиарда рублей будет направлено в социальную сферу.

Например, в текущем году расходы на образование составляли 22 миллиарда рублей, в следующем году запланировано 27 миллиардов рублей. На 3 миллиарда в сравнении с 2018 годом увеличатся затраты на социальную политику, на столько же - на ЖКХ, на 25 процентов - на здравоохранение.

В проекте бюджета учтены предложения депутатов и органов местного самоуправления о снижении софинансирования со стороны муниципальных образований. Нагрузка сократится на 50 процентов. Существенно увеличен бюджет развития. Если в 2017 году расходы на бюджетные инвестиции составили 23 миллиарда рублей, в текущем – 27,7 миллиарда рублей, то в 2019 году они планируются в сумме 38,8 миллиарда рублей.

Обсуждение бюджета Сахалинской области на ближайший трехлетний период в региональном парламенте продолжалось более трех часов. К мероприятию свои вопросы подготовили фракции и комитеты облдумы. Предложения озвучивали депутаты и представители общественности. Народных избранников, в частности, интересовали планы по поддержке пенсионеров, многодетных семей, малоимущих граждан, транспортного сообщения, развития отраслей здравоохранения, культуры, образования и туризма.

- Сегодня прозвучало много предложений. Мы их обобщим и примем в работу. Посмотрим, на каких площадках их можно обсудить дополнительно. Все предложения депутатов будут отработаны до принятия бюджета, - резюмировала Вера Щербина.