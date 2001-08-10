С начала года цены на Сахалине выросли на 2,4 процента
Сводный индекс потребительских цен по Сахалинской области в ноябре 2018 года составил 100,4% (за период с начала года – 102,4%). Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,8% (за период с начала года - на 3,4%), непродовольственные товары – на 0,3% (за период с начала года – на 1,5%), услуги остались на уровне прошлого месяца (за период с начала года подорожали на 2,4%), сообщили ТИА «Острова» в Сахалинстате.
Перечень больше всего подорожавших за месяц социально значимых продуктов в Сахалинской области возглавляет пшено. За килограмм данной крупы жителям области нужно будет заплатить в среднем 65 рублей. По сравнению с прошлым месяцем средняя цена пшена подросла на 6,6%. На 5,1% стали дороже куры охлажденные и мороженые, средняя цена которых за месяц составляла 188 рублей за килограмм, на 3,7% - баранина - 544 рубля, на 2,8% - окорочка куриные – 199 рублей за килограмм в среднем.
Рост цен также зафиксирован на творог, молоко пастеризованное, масло подсолнечное, сахар-песок, говядину, колбасные изделия, свинину, рис, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород), мясокопчености, сыры сычужные твердые и мягкие, консервы рыбные натуральные, рыбу мороженую неразделанную. За месяц они стали дороже на 0,2- 2,0%.
И, наоборот, значительно – на 2,4% подешевела крупа гречневая. Килограмм данной продукции обходится жителям области в среднем 45 рублей. На 1,3-1,9% подешевели масло оливковое, мука пшеничная, молоко стерилизованное.
Рост цен на овощи и фрукты носит сезонный характер. В начале осени овощи шли на прилавок прямо с поля. Но сейчас сбор урожая завершен и началось его активное потребление. То, что овощи дешевеют – это закономерно. В ноябре цены на «борщевой набор» заметно подешевели. Так, цены на капусту белокочанную снизились на 21,7%, морковь – на 6,6%, картофель – на 2,1%, свёклу – на 0,2%. Средняя цена капусты белокочанной за месяц составила около 23 рублей за кг, моркови – 46 рублей, картофеля – 32 рубля, свёклы – 42 рубля за килограмм.
Вместе с тем значительно подорожали помидоры – на 18,2%, огурцы – на 5,7%, лук репчатый – на 2,2%. По сравнению с прошлым месяцем, средняя цена помидоров составляет 188 рублей за килограмм, огурцов – 152, лука репчатого – 42 рубля за килограмм.
Что касается фруктов, которые мы можем купить в течение года, витаминные плоды на наши прилавки по большей части попадают из-за рубежа. В течение отчетного периода значительно поднялись в цене бананы. Средние цены на них выросли на 7,2% и составляют в среднем 110 рублей за килограмм. Груши, яблоки, апельсины стали дороже на 0,4-1,4%. Снижение цен на 0,2-0,6% отмечается на лимоны и виноград.
В ноябре среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров более всего подорожало топливо моторное. Так, цены на топливо дизельное выросли на 6,7%, бензин автомобильный – на 0,4%. Теперь средняя цена дизельного топлива по области составляет 54,21 рубля за литр, бензина автомобильного АИ-92 - 46 рублей, АИ-95 - 48 рублей, АИ-98 - 51 рубль за литр.
Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 1,2% стали дороже обувь мужская, на 0,2-0,8% - легковые автомобили отечественные и импортные новые, стиральные машины бытовые, обувь женская и детская, металлическая посуда, одежда детская, электропылесосы, табачные изделия.
На большинство наблюдаемых видов медикаментов и медицинских товаров отмечалось снижение цен. Эссенциале форте Н подешевел на 4,8%, индапамид, термометр медицинский ртутный, аспирин отечественный, алмагель, таурин на 1,0-2,0%. Вместе с тем цены на кетопрофен, настойку пустырника, валидол, эналаприл увеличились на 1,0-2,2%.
В сфере услуг, оказываемых населению, в ноябре по сравнению с октябрем было зафиксировано повышение тарифов на услуги банков (плата за пользование потребительским кредитом) – на 1,2%, услуги парикмахерских (стрижка модельная женская и мужская) – на 0,2%. Среди других наблюдаемых видов услуг на 1,4% снизилась стоимость зарубежных туров.
C изменением потребительских цен изменилась и стоимость условного (минимального) набора продуктов питания. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания, входящие в него. При ее расчете используются единые, установленные в целом по Российской Федерации, условные объемы потребления продуктов питания и средние потребительские цены на них по субъектам Российской Федерации.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Сахалинской области в конце ноября 2018 года составила 5452,16 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменилась. Стоимость набора в Южно-Сахалинске составила 5308,83 рубля (за месяц рост на 0,1%), Поронайске – 5226,54 рубля (за месяц снижение на 0,5%), Корсакове – 5351,31 рубля (за месяц рост на 0,4%), Охе – 6203,66 рубля (за месяц снижение на 0,6%).
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