Управляющие компании могут получить субсидии на оплату сверхнормативного ОДН

ОП «Энергосбыт» ПАО «Сахалинэнерго» напоминает управляющим компаниям о возможности получить из средств областного бюджета субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате потерь в общедомовых электросетях. Срок окончания подачи соответствующих заявок – 13 декабря, сообщили ТИА «Острова» в компании.

Субсидирование – механизм, позволяющий решить ряд существенных проблем, в числе которых – задолженность управляющих компаний перед Сахалинэнерго. В соответствии с законодательными нормами наличие двухмесячной задолженности перед ресурсоснабжающей организацией вне зависимости от ее последующей оплаты является грубым нарушением лицензионных требований, предъявляемых управляющим компаниям. Возможность рассчитаться с долгами за счет субсидий позволит УК избежать проблем с лицензированием, а также судебных исков и решений об обязательных выплатах из своих средств.

Специалисты Энергосбыта призывают управляющие компании воспользоваться возможностью погасить задолженность и при необходимости готовы предоставить информацию о порядке предоставления субсидий, перечне необходимых документов, а также оказать помощь при расчете суммы субсидии. Получить консультацию можно по телефону, указанному на сайте Энергосбыта в разделе «Юридическим лицам» (Отдел по расчетам с юридическими лицами; по всем вопросам).