Правительство РФ заинтересовано в развитии экологического туризма на острове Сахалин

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов рассказал о том, что на острове Сахалин будут развивать экологический туризм. Об этом стало известно после встречи заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДВФО Юрия Трутнева с министром экономики, торговли и промышленности Японии, министром по экономическому сотрудничеству с Россией Хиросигэ Сэко, сообщает ТИА «Острова».

Во время встречи задачи увеличения туристического потока были рассмотрены в первую очередь. Кроме того участники встречи обсудили вопросы поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке, проекты, которые планируется реализовать в регионе в части туризма.

По мнению заместителя министра природных ресурсов и экологии России, особое внимание на Сахалине стоит уделить особо охраняемым территориям, куда, в первую очередь, следует отнести заповедники, природные парки. Данные проекты, которые могут быть реализованы на территориях, могут способствовать не только увеличению туристического потока на территории, но и помочь улучшить экологическую ситуацию.

«Минприроды России заинтересовано в развитии экологического туризма на Дальнем Востоке. В частности, речь идёт о развитии туристического кластера на острове Сахалин, о росте туристического потока на особо охраняемые природные территории. Инвестиционные проекты смогут не только повысить количество туристов на территориях, но и помочь в улучшении экологической ситуации», - рассказал Мурад Керимов.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в Сахалинской области огромной популярностью пользуется курорт «Горный воздух», где начало горнолыжного сезона запланировано на 23 декабря текущего года.

Более того в Сахалинской области туристы также посещают и природный парк «Остров Монерон» - первый в России морской парк.