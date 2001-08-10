В течение месяца семь с половиной сахалинских квартир хотят отключить от света
Общая задолженность потребителей (физических лиц) перед «Сахалинэнерго» составляет более 370 млн рублей. Предупреждения об отключении от электроснабжения в случае неоплаты просроченной задолженности до конца года направлены в адрес 7,5 тысячи потребителей. Энергетики намерены в течение месяца ограничить подачу электроэнергии всем должникам. С начала декабря более двухсот неплательщиков были отключены от электроснабжения, сообщили ТИА "Острова" в компании.
Потребители, чье жилье обесточили за долги, - на особом контроле энергетиков. Сотрудники «Энергосбыта» и «Распределительных сетей» проводят регулярные проверки на предмет их самовольных подключений без оплаты имеющейся задолженности.
В случае выявления факта несанкционированного подсоединения к сетям компании нарушителю правил электропотребления грозит административная ответственность в виде штрафа, который для физических лиц составляет от 10 до 15 тысяч рублей. Кроме того, с гражданина будет взыскан объем электроэнергии, потребленной в обход прибора учета. Его размер исчисляется исходя из установленной мощности всех электроприборов или из норматива потребления электроэнергии в десятикратном размере.
Сахалинэнерго рекомендует оплатить текущее потребление электроэнергии и рассчитаться с долгами до 25 декабря, не нарушая правил электропотребления. Энергетики обращают внимание, что в настоящее время на законодательном уровне решается вопрос об ужесточении мер воздействия за энерговоровство. В частности, Госдумой РФ в первом чтении утвержден законопроект об усилении ответственности за повторное самовольное подключение. К таким нарушителям предлагается применять двукратно увеличенный размер административных санкций.
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