Объем выдачи ипотечных кредитов ВТБ в Хабаровске превысил 3 млрд рублей с начала года
За 9 месяцев 2018 года ВТБ выдал жителям Хабаровского края 3,2 млрд рублей на покупку квартир, что на четверть больше показателя аналогичного периода прошлого года. Ипотечный портфель банка с начала года в регионе вырос на 6% и по состоянию на 1 октября превысил 13 млрд рублей.
Средний размер кредита на приобретение недвижимости, выданного в январе-сентябре, вырос почти на 20%: с 2,1 до 2,5 млн рублей. В текущем году более 1,5 тысяч семей в Хабаровском крае улучшили свои жилищные условия с помощью ипотеки ВТБ. Более половины займов оформлено для приобретения готового жилья.
«Привлекательные ставки - драйвер роста ипотеки в нынешнем году. Также мы отмечаем возросший интерес клиентов к программе рефинансирования: ее доля в рамках общей выдачи ипотечных кредитов за январь-сентябрь увеличилась до 22% против 15% за аналогичный период прошлого года, количество таких займов удвоилось», - прокомментировала руководитель розничного бизнеса ВТБ в Хабаровском крае Ольга Некрасова.
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