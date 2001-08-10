Более 740 миллионов рублей вложат инвесторы в перевозки твердого топлива
Шесть автосамосвалов-углевозов «КамАЗ» отправлены из Набережных Челнов (Республика Татарстан) на остров Сахалин. Новые – только что с заводского конвейера машины – будут использоваться на перевозке твердого топлива в Углегорском районе, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве. На территории муниципального образования, которое недавно вошло в состав свободного порта Владивосток, реализуется крупный проект с общим объемом инвестиций свыше 740 миллионов рублей. В качестве инициатора выступила транспортная компания «ОГК Логистик». Общество с ограниченной ответственностью является первым резидентом свободного порта Владивосток в районе. Компания занимается перевозками твердого топлива, добытого на Солнцевском угольном разрезе, в местные порты для дальнейшей отгрузки отечественным и зарубежным потребителям, и намерена наращивать объемы производственной деятельности.
- В Углегорском районе у нас организована база, сформирован парк из 30 автопоездов, каждый из которых состоит из самосвала и прицепа отечественного производства, - рассказал генеральный директор ООО «ОГК «Логистик» Анатолий Сверщук. – Теперь настало время наращивать объемы перевозок – до 5 миллионов тонн угля в 2019 году. А для этого необходимо расширять автопарк. В рамках инвестиционного проекта, который поддержало островное правительство, мы с помощью мер государственной поддержки закупаем новые машины. Через несколько недель автопарк будет состоять из 70 автопоездов и шести самосвалов-углевозов.
Новую технику транспортная компания приобрела через сахалинское специализированное предприятие. Это позволило направить максимум платежей в местную казну.
- Важно, что «ОГК Логистик» уже в следующем году создаст примерно сто новых рабочих мест, - подчеркнула Вера Щербина, председатель правительства Сахалинской области. – Средняя зарплата водителя в компании - около 100 тысяч рублей. По данным руководства, 70 процентов новых рабочих мест займут местные жители, остальные - приезжие из других дальневосточных регионов.
В результате реализации проекта общий объем налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней вырастет в несколько раз - с 36,5 миллиона рублей (2018 год) до 209 миллионов рублей (2027 год).
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