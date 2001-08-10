Постоянному экспорту нефти по

Сегодня исполняется 10 лет со дня начала круглогодичных экспортных поставок нефти проекта «Сахалин-2». 12 декабря 2008 года из порта Пригородное была отгружена первая партия нефти, добытая на платформе «Моликпак» – первой платформе, установленной на российском шельфе в рамках проекта «Сахалин-2».

Переход на круглогодичные поставки нефти стал важнейшим этапом в завершении строительной фазы и переходе к этапу эксплуатации всей производственной системы проекта.

Ранее добыча и экспорт нефти были ограничены безледовым периодом ‒ приблизительно шестью месяцами в году. Для перехода к круглогодичным поставкам была построена транссахалинская трубопроводная система, связавшая три морские платформы, расположенные на северо-восточном побережье острова, с терминалом отгрузки нефти и портом Пригородное.

Начало круглогодичных поставок было обеспечено завершением пуско-наладочных работ на всех объектах по нефтяной составляющей проекта, включая выносное причальное устройство, и способствовало завершению второй фазы проекта в целом, в том числе газовой составляющей.

В настоящее время среднесуточная добыча нефти и газового конденсата составляет более 15 тысяч тонн. Доставка нефти покупателям осуществляется современными танкерами ледового класса типа «Афрамакс», особое внимание уделяется вопросам производственной и экологической безопасности поставок.