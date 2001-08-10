Сахалинэнерго предлагает должникам заключать соглашения о реструктуризации

"Сахалинэнерго" предлагает потребителям, получившим предупреждения о предстоящих отключениях электроэнергии за долги, воспользоваться возможностью заключить соглашение об их реструктуризации. Поэтапное погашение долга и оплата текущего потребления позволят им пользоваться электроэнергией в полном объеме, несмотря на существующую пока задолженность, сообщили ТИА "Острова" в компании.

Напомним, энергетики в целях снижения задолженности направили в адрес неплательщиков (физических лиц) более 7,5 тысяч уведомлений о прекращении электроснабжения. Если долг не будет оплачен, перспектива провести новогодние праздники без электроснабжения станет реальностью.

В прошлом месяце в Энергосбыт для оформления соглашений обратились 72 сахалинца, с начала года заключено 885 таких документов на общую сумму 16,8 млн рублей. С каждым потребителем был разработан график погашения задолженности на период от трех до шести месяцев. На протяжении оговоренного в соглашении периода потребителю необходимо четко соблюдать график оплат. В случае его нарушения договоренность автоматически расторгается, в отношении потребителя вводится режим ограниченного энергоснабжения. Кроме того, Сахалинэнерго направляет в суд исковое заявление о принудительном взыскании задолженности с неплательщика. В данном случае подача электроэнергии будет возобновлена только после погашения всей суммы долга, пени за просрочку платежей, госпошлины, а также оплаты услуг по подключению к электросетям.

Сахалинэнерго напоминает, счета за потребленную электроэнергию необходимо оплачивать до 25-го числа каждого месяца любым удобным способом: посредством «Автоплатежа», подключить который можно в банках, в отделениях Почты России, платежа в кассах абонентских отделов Энергосбыта, отделениях различных банков, а также при помощи онлайн-ресурсов.