Обсуждение главного финансового документа региона на следующий̆ трёхлетний̆ период прошло накануне в киноконцертном зале «Октябрь» Южно-Сахалинска. Участниками мероприятия стали более 600 человек, сообщили ТИА "Острова" в правительстве региона.

На публичных слушаниях свои идеи о расходовании бюджетных средств озвучили жители области. Один из главных наказов власти - повышать благосостояние островитян, усилить борьбу с бедностью. Такая же задача обозначена и в Указах Президента. Для ее выполнения областное правительство сейчас разрабатывает профильную программу, которая пройдет согласование на федеральном уровне. Другое важное решение, которое уже поддержал Валерий Лимаренко, - в 2019 году произойдёт существенное увеличение заработной̆ платы для всех работников бюджетной̆ сферы. Их доходы вырастут сразу на 20 процентов.

Глава Сахалинской области рекомендовал без обсуждения принять еще одну важную инициативу - о привлечении к борьбе с катарактой̆ частных клиник. Сегодня в таком лечении нуждаются почти 1,5 тысячи островитян. Поддержаны предложения ускорить строительство автодороги между южной̆ и северной̆ частями острова, рассмотреть возможности асфальтирования трассы от Арсентьевки до Ильинского.

По поручению главы региона решено активизировать работу по газификации котельных в Корсакове. Необходимы здесь и современные очистные сооружения, сообщил общественник-активист Борис Осадец.

Заместитель председателя правительства Владимир Сидоренко пояснил, что очистные сооружения учтены в проекте бюджета 2019-2021 годов. Чтобы подрядчик мог справиться с большим объемом работ, финансирование разделено в среднем по 400 миллионов рублей̆ на год.

- В положение подрядчика мы входить не будем. Надо искать способ для того, чтобы работы шли быстрее. Эту задачу берем в работу, - заявил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Интересовали сахалинцев вопросы поддержки садоводческих товариществ, решения транспортных проблем в областном центре и районах. Участники слушаний высказались в поддержку проекта «Лыжи в школу», строительства домов культуры и спортзалов на селе, поддержку малообеспеченных и многодетных семей̆, «Детей̆ войны».

- Все предложения будут внесены в итоговый̆ протокол и взяты в работу. Впереди - обсуждение финансового документа в Сахалинской областной Думе. Там в проект бюджета будут внесены изменения, чтобы максимально учесть пожелания людей̆ – как озвученные, так и переданные в виде записок, - сказал, подводя итоги мероприятия, глава региона. – Считаю, властям региона необходимо эффективнее использовать бюджетные средства, чтобы сахалинцы и курильчане видели больше результатов от вложений. В этом случае мы также сможем увеличить бюджет развития с помощью других источников, не только собираемых налогов, но и средств, поступающих из федерального центра.

За представленный̆ проект трехлетнего бюджета Сахалинской̆ области проголосовало большинство участников публичных слушаний.

Напомним, в предстоящие три года прогнозируется увеличение основных показателей̆ бюджета области. Налоговые и неналоговые доходы в 2019 году вырастут до 130,6 миллиарда рублей, что на 17,6 миллиарда рублей больше, чем в этом году и на 22,7 миллиарда, - чем в 2017. Тридцать процентов основных поступлений в бюджет 2019 года дадут отрасли, не связанные с продажей̆ нефти и газа. Если в 2016 году таких поступлений было 28,8 миллиардов рублей, то в 2020 - 38,5 миллиардов рублей.

Прогнозируемые расходы в 2019 году - 171,9 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом они больше на 33 миллиарда рублей, а с 2017 – на 54,6 миллиарда рублей. Рост расходов связан с предоставлением региону федеральных субсидий - 63,6 миллиарда рублей в течение трех лет.

Бюджет области по-прежнему остается социально ориентированным. В 2019 году около половины всех расходов, или 85,9 миллиарда рублей̆ будет направлено в социальную сферу. Вырастут расходы на образование. Например, если в текущем году они составляли 22 миллиарда рублей̆, то в следующем достигнут 27 миллиардов рублей̆. Эти средства будут направлены на оплату труда педагогов, оснащение школ и детских садов современным оборудованием, капитальный̆ ремонт и благоустройство. В трехлетний период предстоит построить и реконструировать 41 объект образования, в том числе около 20 современных школ.

На социальную политику в ближайшие три года планируется направлять по 26,2 миллиарда рублей, что больше уровня 2018 года на 4,5 миллиарда рублей. Это

позволит обеспечить более 200 мер социальной поддержки для 245 тысяч жителей Сахалинской области. Расходы на здравоохранение в следующем году увеличиваются на треть до 20 миллиардов рублей. Средства пойдут на закупку оборудования и лекарств для региональных льготников. Почти 11 миллиардов рублей заложено на проектирование и строительство 20 новых медицинских объектов

Почти вдвое – до 5,1 миллиарда рублей в регионе увеличиваются ежегодные расходы на культуру. Будут построены 25 новых учреждений. Жилищно-коммунальное хозяйство в 2019 году получит 27,3 миллиарда рублей. Львиная доля этих средств пойдет на дотации тарифов на электричество, воду, газ и тепло, что позволит жителям платить за коммунальные услуги ниже экономически обоснованной стоимости энергоресурсов. Продолжатся работы по ремонту крыш и фасадов многоквартирных домов, благоустройству населенных пунктов. Предусмотрены значительные средства для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

В 2019 году в области планируется ввести в эксплуатацию почти 40 километров автодорог с асфальтобетонным покрытием и 8 мостов. Финансирование отрасли составит 16,9 миллиарда рублей. Продолжится строительство и реконструкция транссахалинской магистрали, дороги от Невельска до Томари и далее до аэропорта Шахтерска.

Учтены в проекте главного финансового документа и местные инициативы о снижении доли софинансирования по проектам. Нагрузку на муниципальные бюджеты решено сократить наполовину. Кроме того, существенно увеличена межбюджетная финансовая помощь районам - с 9,5 до 12,7 миллиарда рублей.

Объемнее стал и так называемый бюджет развития. Если в 2017 году расходы на бюджетные инвестиции составили 23 миллиарда рублей, а в текущем – 27,7 миллиарда рублей, то в 2019 году они планируются уже в сумме 38,8 миллиарда рублей.