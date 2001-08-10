ВТБ на 75% увеличил выдачу ипотечных кредитов на Сахалине
Объем выдач ипотечных кредитов ВТБ в Сахалинской области по итогам 11 месяцев превысил 2,8 млрд рублей, это на 75% больше показателя за аналогичный период прошлого года. С начала года свыше 900 сахалинцев улучшили свои жилищные условия с помощью ипотеки от ВТБ. Число кредитов на приобретение недвижимости выросло более чем в 1,5 раза к январю-ноябрю 2017 года.
Ипотечный портфель ВТБ на Сахалине увеличился с начала года на 22% и на 1 декабря 2018 года составил 6,3 млрд рублей. До конца года банк планирует выдать ипотечных кредитов на сумму 0,5 млрд рублей и довести портфель по этому продукту до уровня 6,7 млрд рублей.
Основной фактор роста ипотечного кредитования в текущем году – комфортный уровень процентных ставок. В условиях стабильных цен на недвижимость и низкого размера первоначального взноса ипотека становится доступным инструментом для решения жилищного вопроса: у населения появилась возможность приобрести с помощью кредита более просторное или более качественное жилье.
Более 80% квартир, приобретаемых на заемные средства, приходится на первичный рынок. Порядка четверти от общего объема выдач пришлось на рефинансирование кредитов в сторонних банках, которое позволяет клиентам сэкономить на оплате процентов, уменьшить сумму ежемесячного платежа или срок займа. Средний размер ипотечного кредита вырос в нынешнем году до 3,15 млн рублей с 3 млн рублей в прошедшем.
Банк является одним из крупнейших кредиторов на жилищном рынке страны, а на рынке Сахалинской области занимает второе место по объему выдач ипотечных кредитов с существенным отрывом от других конкурентов.
В ВТБ можно получить кредит без предоставления справок о доходе – в рамках предложения «Победа над формальностями». Клиентам, желающим приобрести квартиру более 65 кв.м, доступна акция «Больше метров – меньше ставка». В банке существует специальная программа «Люди дела», которая предоставляет сниженные ставки по ипотеке для работников бюджетной сферы. Также ВТБ выдает ипотечные кредиты с минимальным первоначальным взносом и по сниженным ставкам в рамках программы госсубсидирования для семей с двумя и более детьми. В банке действуют промо-акции с ключевыми партнерами для приобретения как готового, так и строящегося жилья.
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