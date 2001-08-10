В Сахалинскую область прибыли грузовики на газомоторном топливе для аграрных предприятий

В Сахалинскую область привезли грузовики на газомоторном топливе для использования на аграрных предприятий. Машины будут использовать в основном для перевозки продукции. Это позволит значительно улучшить экономические показатели предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств за счет снижения цены на топливо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Переход на экологически чистый транспорт происходит в рамках региональной программы. За последние два года на ее реализацию выделено около 70 миллионов рублей из областного бюджета. Аграриям возмещают до 90 процентов от стоимости переоборудования и приобретения новых машин. За время действия программы островные предприятия перевели на газ 8 единиц техники и приобрели 18 автомобилей.

- Выгода очевидна, ведь расход одного кубометра метана эквивалентен литру бензина. Первый на заправке стоит 15,5 рубля, а второй сейчас – около 45 рублей. В основном приобретаются машины для торговли, перевозки продукции, – отметил ведущий консультант департамента растениеводства и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Валерий Григорьев. – Фермерские хозяйства берут изотермические фургоны, которые позволяют поддерживать оптимальный температурный режим. Они нужны им для реализации собственной продукции в Южно-Сахалинске.

- В этом году выделены средства на покупку газомоторной техники сельскохозяйственному производственному кооперативу «Соколовский», АО «Совхоз Корсаковский», АО «Совхоз Южно-Сахалинский». Есть машины у АО «Совхоз Заречное», которое находится почти в двухстах километрах от областной столицы, – рассказал начальник управления газификации агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области Данила Вертопрахов.

Для использования автотранспорта водители и механики предприятий должны пройти обучение и получить специальный допуск. Сотрудник совхоза «Заречное» Евгений Корбут за рулем уже месяц, за это время он проехал больше 10 тысяч километров.

- В день сейчас, получается, я проезжаю около 400 километров – из села Красногорск в Южно-Сахалинск и обратно. Машина ведёт себя отлично, проблем не испытывал, автомобиль мощности не теряет. При этом экологический класс намного выше, – делится Евгений Корбут. - Еще одно преимущество – руки не пахнут соляркой, когда заправляюсь.

В планах островных властей, по итогам 2018 года, в рамках программы газификации автопарка Сахалинской области, увеличить количества машин, использующих газомоторное топливо, до 500 единиц транспорта, а по итогам 2019 года – до 750 единиц.