Валерий Лимаренко: Власти Сахалинской области в течение следующей недели будут обсуждать предложения жителей в проект бюджета
Законопроект о главном финансовом документе островного региона на следующий трехлетний период принят сегодня в областной Думе в первом чтении. Депутаты и представители органов власти обсуждали его параметры больше двух часов. В итоге законопроект поддержало абсолютное большинство парламентариев. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
- Хочу предложить вам дальнейшее сотрудничество в доработке проекта бюджета на ближайшую трехлетку. В течение всей следующей недели правительство будет рассматривать предложения, поступившие от жителей области в ходе публичных слушаний. Мы хотим, чтобы все обращения были тщательно отработаны, ни одно из них не осталось без внимания, - сказал глава региона.
Валерий Лимаренко сообщил, что планирует посетить заседания всех думских фракций и обсудить с парламентариями наказы сахалинцев и курильчан.
- Кроме того, я начинаю знакомиться с территориями, буду выезжать в районы, чтобы на месте изучить положение дел и лично вникнуть в проблемы, которые озвучивали представители разных муниципалитетах на слушаниях. Предлагаю присоединиться к поездкам депутатам, которые избирались по соответствующим округам. Вы хорошо знаете чаяния и проблемы местных жителей. Ваш опыт может помочь в решении многих вопросов, - сказал Валерий Лимаренко.
Напомним, в предстоящий трехлетний период прогнозируется увеличение основных показателей бюджета области. Налоговые и неналоговые доходы в 2019 году вырастут до 130,6 миллиарда рублей, что на 17,6 миллиарда рублей больше, чем в этом году и на 22,7 миллиарда, - чем в 2017. Расходы вырастут еще значительнее в связи с предоставлением региону федеральных субсидий в общей сумме трехлетнего бюджета 63,6 миллиарда рублей. Эти средства выделяются областному бюджету в связи с изменениями в Бюджетном кодексе РФ по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-2».
Прогнозируемые расходы в 2019 году - 171,9 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом они больше на 33 миллиарда рублей, а с 2017 – на 54,6 миллиарда рублей.
Бюджет Сахалинской области по-прежнему останется социально ориентированным. Как и прежде, значительные объемы поддержки получат сферы здравоохранения, социальной политики и образования. В 2019 году около половины всех расходов, или 85,9 миллиарда рублей будет направлено в социальную сферу.
В проекте бюджета учтены предложения депутатов и органов местного самоуправления о снижении софинансирования со стороны муниципальных образований. Нагрузка сократится на 50 процентов. Существенно увеличен бюджет развития. Если в 2017 году расходы на бюджетные инвестиции составили 23 миллиарда рублей, в текущем – 27,7 миллиарда рублей, то в 2019 году они планируются в сумме 38,8 миллиарда рублей.
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