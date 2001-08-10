Специалисты ВТБ рассказали о том, как получать больше с «Мультикартой»
Возможности «Мультикарты» разъяснили специалисты ВТБ. Мультикарта – уникальный продукт банка, объединивший преимущества пяти карт в одной, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе банка. Он дает возможность выбрать, как получать дополнительный доход, пользуясь этой картой – в виде кэшбэка, бонусов или миль. А опция «Заемщик» позволяет держателю карты снизить процент по кредиту.
«Мультикарта» ВТБ включает все самые популярные банковские сервисы, существующие на современном рынке. Главная особенность преимуществ «Мультикарты» - возможность выбора одной из шести бонусных категорий, изменить которую можно один раз в месяц. Вы можете получать баллы, мили или кэшбэк по вашему выбору, можно даже снизить процент по кредиту. Совсем недавно на «Мультикарте» появилась опция «Заемщик»: она дает возможность снизить ставку до 7,9% по кредиту наличными или до 8,3% по ипотеке, совершая привычные ежедневные покупки.
Опция доступна для всех владельцев «Мультикарты» в виде дисконта к ставке по потребительскому кредиту или ипотеке в зависимости от суммы совершаемых покупок. Чем больше транзакций совершает клиент, тем меньше становится ставка по его основному займу. Максимальный размер скидки – 3 п.п. по кредиту наличными и 0,6 п.п. – по ипотеке. Важно, что предложение касается как действующих, так и планируемых кредитов. А если у клиента несколько кредитов, то ставка снижается по тому из них, где задолженность больше.
Как рассказали в ВТБ, самая популярная опция у клиентов, оформивших «Мультикарту» - «кэшбэк на весь оборот». На втором месте - опция «Сбережения», с которой можно увеличить ставку по накопительному счету на 0,5-1,5 п.п. (в зависимости от оборота по карте), до 8,5% годовых. Также любима держателями «Мультикарты» опция «Путешествия», которая позволяет накапливать бонусные мили и обменивать их на авиа и ж/д билеты. Для зарплатных клиентов «Мультикарта» включает дополнительную возможность бескомиссионного снятия денежных средств в банкоматах любых банков на всей территории России.
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