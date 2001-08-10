В товарообороте Сахалинской области доля продукции местного производства выросла почти в два раза

Если в 2010 году удельный вес сахалинских продуктов составлял 12,9 процента от общего розничного товарооборота в островном регионе, то сегодня этот показатель равняется почти 25 процентам. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Такую информацию озвучили на заседании межведомственного совета по вопросам развития торговой деятельности и реализации законодательства Российской Федерации в сфере торговли, которое провел заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов. В совещании приняли участие представители региональных и территориальных федеральных органов исполнительной власти, а также предприятий торговли и агропромышленного комплекса.

- Сегодня сахалинский продовольственный рынок достаточно насыщен. Мы не испытываем дефицита ни по одной из товарных позиций. Ассортимент на прилавках рассчитан на любые предпочтения и уровень доходов сахалинцев и курильчан, –отметила министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко.

В регионе сформировался устойчивый тренд – потребитель отдает предпочтение товарам сахалинского производства, которые представлены практически во всех продовольственных магазинах островного региона.Учитывая высокий спрос, агропромышленные предприятия с каждым годом наращивают объемы производства.

- Местные продукты активно теснят с полок магазинов завозные товары, – добавилисполняющий обязанности заместителя министра сельского хозяйства Сахалинской области Геннадий Лысенко. – Островной регион уже полностью обеспечен картофелем и яйцами. К концу этого года планируется достичь 85 процентов обеспеченности овощами открытого грунта и 100 процентов – защищенного грунта.Значительно выросли объемы местной мясомолочной продукции.

В островной области реализуется продуктов на сумму, превышающую 70 миллиардов рублей в год, – это больше половины всего розничного товарооборота в регионе. Особой популярностью в последние три года пользуются прямые каналы сбыта продукции – мобильная и фирменная торговля производителей, ярмарки. Крупные торговые сети также охотно сотрудничают с местными товаропроизводителями.

- В прошлом году, к примеру, только у совхоза «Тепличный» мы приобрели 700 тонн разнообразной продукции на 70 миллионов рублей. Завозной картошки на полках наших магазинов не было до мая, торговали только сахалинской, – рассказала генеральный директор ООО «Розничная компания» Елена Семенова.

Как отметил Анатолий Макоедов, конкурентоспособность островной продукции на региональном рынке значительно возросла как по цене, так и по качеству. Успех в продвижении местных товаров обеспечивают, в том числе меры государственной поддержки. Благодаря финансовой помощи местному сельхозпроизводству снизились объемы завозимых из других регионов мяса птицы и свинины, яйца куриного и овощей.

- Состоявшийся конструктивный разговор, прежде всего, обозначил важность надежного планирования на этапах производства, переработки и реализации местной продукции. Представители указанных направлений договорились о создании единой некоммерческой организации, в рамках которой им будет проще организовывать взаимодействие, сокращать непроизводительные издержки и обеспечивать дальнейшее продвижение продукции сахалинских товаропроизводителей на прилавки магазинов островной области, – подытожил заместитель председателя регионального правительства.