Первая очередь рыбоводного завода введена в эксплуатацию на Северных Курилах
Сейчас в Сахалинской области работает более 50 подобных предприятий, но этот завод на Парамушире - первый и пока единственный, который действует на Северных Курилах. Все остальные сосредоточены на Сахалине и южных островах Курильской гряды, сообщает ТИА "Острова".
На новом предприятии, которое расположилось на реке Савушкина в семи километрах от Северо-Курильска, недавно заложили на инкубацию первые 17 млн. оплодотворенных икринок кеты. После сдачи второй очереди, которая намечена на декабрь будущего года, предприятие выйдет на полную мощность (до 50 млн. икринок) и войдет в тройку крупнейших ЛРЗ (лососевый рыбоводный завод) Сахалинской области.
- Для нас главная цель, это восстановление популяции лосося на Северных Курилах, - рассказывает Дмитрий Макаренко, заместитель директора компании «Гранис», инвестора проекта. - Благодаря работе завода появятся новые рабочие места, станет пополняться бюджет области. Это повлияет на улучшение инфраструктуры острова. В конце концов, решится многолетний спор с соседями: камчадалы уверены, что мы вылавливаем их рыбу.
Сейчас на новом предприятии трудится пять человек. Этого пока вполне достаточно. При выходе на полную мощность здесь будут работать порядка 25 человек.
- К сожалению, рыбоводов на Северных Курилах нет, - поясняет Дмитрий Павлович. - Мы вынуждены привлекать специалистов с Сахалина и других регионов. Делаем ставку на молодых. Например, разместили информацию о заводе в Калининградском университете. Надеемся, студенты заинтересуются, приедут к нам на практику в мае, а в дальнейшем останутся трудиться на постоянной основе. Вообще мы будем рады грамотным специалистам из любого региона России.
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