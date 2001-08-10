В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
Подведены итоги развития островного региона за одиннадцать месяцев текущего года.
Объем валового регионального продукта, по оценке, впервые в истории превысил триллион рублей (1023,3миллиарда рублей). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года – рост на 5,2 процента. Промышленное производство выросло на 6,1 процента до 980,4 миллиарда рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства островного региона.
Добыча нефти, включая газовый конденсат, увеличилась на 7 процентов до 17,4 миллиона тонн. Газа добыто больше на 7,8 процента (29,3 миллиарда кубических метров), угля – в 1,4 раза (10,1 миллиона тонн).
В целом по области, отмечался рост производства электроэнергии, пара и горячей воды, лесоматериалов, конструкций и деталей инженерных сооружений сборных железобетонных, пресервов рыбных, молока и молочной продукции, сыров, кисломолочных продуктов, масла сливочного, мяса, мясных субпродуктов и полуфабрикатов, колбасных изделий, хлебобулочных изделий специализированных, в том числе диетических, минеральной воды и прочих безалкогольных напитков.
В аграрной отрасли значительно (в 1,6 раза) увеличилось производство мяса, яиц получено больше в 1,2 раза, молока - на 9,6 процента. Отмечен рост поголовья крупного рогатого скота, свиней и птицы.
На потребительском рынке сохранялся рост объемов розничной торговли (на 4 процента) и платных услуг жителям (на 1,6 процента).
За одиннадцать месяцев с начала года на островах введено в эксплуатацию 209,7тысячи квадратных метров жилья. Уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,4 процента.
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