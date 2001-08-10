До конца 2018 года новоселье справят еще 48 семей из Малокурильского

Жители Курил продолжают переселяться в новое арендное жилье. В 2018 году на островах уже сдано в эксплуатацию два дома в селе Малокурильское, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинском ипотечном агентстве. Они построены по энергосберегающей технологии, монолитные и способны выдержать землетрясение до 9 баллов. Для отделки наружных стен использован японский фасад. В каждом доме 24 квартиры.

До конца 2018 года в селе будут введены в эксплуатацию еще два арендных дома. Квартиры в них получат 48 семей.

Преимуществом использования такой жилплощади является вполовину меньшая в сравнении с рыночной оплата за аренду. Сейчас за однокомнатную квартиру сельчане платят 4 500 рублей. Аренда двухкомнатная обходится в 6 500 рублей, а трехкомнатной - 7 500.

Еще один плюс – впоследствии арендное жилье можно оформить в собственность, взяв льготную ипотеку. Для жителей Курильских островов действует нулевая ставка в рамках программы. Благодаря этим условиям арендное жилье пользуется большим спросом среди населения.

В первую очередь такие квартиры получают работники бюджетной сферы, служащие и специалисты востребованных в регионе профессий.

- Сейчас на Курильских островах строится еще 16 арендных домов, - дополняют в Сахалинском ипотечном агентстве. – Стройки идут в селах Малокурильское, Крабозаводское, Отрада, Китовое и на Парамушире. По окончанию строительства новоселье справят более 300 семей курильчан.