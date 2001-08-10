Росгеология завершила работы по поиску угля на Сахалине
ОСП «СахГрЭ» подвело итоги двухлетних работ на перспективном на уголь участке Лахский.
Объект расположен на территории сразу трех северных административных районов Сахалинской области: Охинского, Ногликского и Александровск-Сахалинского. Поиски энергетических углей в пределах Лахской площади ведутся за счет федерального бюджета и рассчитаны на три года – до конца 2019г.
За два основных полевых сезона специалистами предприятия были пройдены поисковые маршруты, проведена магнито- и электроразведка, а также выполнена ручная проходка канав. Поисковые маршруты заверены ручными канавами. Бурением поисковых скважин вскрыт сложный пласт угля. Всего же на площади выделяется несколько угольных пластов мощностью от 1,9 до 7,9 м.
Лахская угленосная площадь является первым настолько крупным по данному виду сырья объектом в истории освоения севера Сахалина. Ее ресурсный потенциал оценивается в один млрд. тонн энергетических углей. По результатам работ сахалинских геологов будут подсчитаны прогнозные ресурсы по категориям Р2 +Р1 до глубины 300 метров.
На текущий момент работы на участке приостановлены из-за погодных условий и отсутствия технологических дорог по всей длине Лахской площади. Начата очистка дорожного полотна. Возобновление бурения запланировано на первый квартал 2019 года. До конца следующего года холдинг представит заказчику окончательный геологический отчет по проекту с рекомендациями по дальнейшей геологоразведке в пределах территории, сообщили ТИА «Острова» в Росгеологии.
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