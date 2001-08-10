В Сахалинской области снизилась стоимость овощей

Средняя оптово-отпускная цена картофеля сегодня составляет 24,7 рубля за килограмм против 30,2 рубля в сентябре. Цена капусты стала меньше на 3,2 рубля, моркови – на 13,3 рубля, свеклы – на 6,3 рубля. Также зафиксировано снижение стоимости свинины в полутушах – почти на 3 процента. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства сахалинской области.

Такие цифры были озвучены на заключительном в этом году заседании регионального штаба по мониторингу ситуации на потребительском рынке, которое провел заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов.

В течение этого года ситуация на потребительском рынке островного региона оставалась стабильной. Конкуренция на рынке розничной торговли растет за счет открытия новых торговых точек и увеличения количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке.

По-прежнему в Сахалинской области сохраняется один из самых низких уровней инфляции среди регионов Дальневосточного федерального округа – 2,4 процента. В целом по году инфляция прогнозируется на уровне 2,8–3,0 процентов, при этом ее показатель в среднем по Российской Федерации ожидается на уровне 4 процентов.

Положительное влияние на ценовую стабилизацию оказывает реализация государственных программ Сахалинской области, направленных на развитие и увеличение собственного производства сельскохозяйственных предприятий, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также динамичное развитие торговой сети местных производителей, которая с каждым годом расширяется.

Большой популярностью пользуются ярмарки, где жители островной области могут приобретать региональную продукцию по цене производителей. Объем продаж на ярмарках в этом году превысил показатели прошлого года на 460 миллионов рублей.

Успешной в этом году была работа аграрного комплекса региона. Урожайность картофеля на сельхозпредприятиях области достигла 242 центнеров с гектара – это самый высокий показатель в истории Сахалинской области.

Улучшение ситуации на потребительском рынке отметили также представители управления Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области. В 2018 году обращения в службу по факту высокого уровня цен на продукты от сахалинцев и курильчан не поступали.