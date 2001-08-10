Сахалинская область вошла в десятку лучших регионов России в рейтинге оценки индекса труда

Эксперты РИА «Рейтинг» рассчитывают этот показатель, чтобы комплексно оценить ситуацию на рынке труда в субъектах Российской Федерации. Островная область стала единственным дальневосточным регионом, которая вошла в ТОП-10 российских субъектов в этом рейтинге. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Индекс труда учитывает не только уровень занятости в том или ином регионе страны, но и привлекательность для трудоустройства потенциального работника. При расчете производится анализ таких показателей, как уровень заработной платы, занятость, условия работы, а также емкость рынка труда. Во всех регионах-лидерах рейтинга отмечается низкий уровень безработицы, короткое среднее время поиска работы и высокие зарплаты.

По итогам 2017 года, индекс в России варьировался от 10,5 до 91 балла – при этом, чем показатель выше, тем благоприятнее ситуация на рынке труда в регионе. Сахалинская область с результатом 64,5 балла расположилась на восьмом месте, соседствуя с Ленинградской областью и Красноярским краем. Кстати, годом ранее островной регион набрал 63,3 балла и был девятым.

По сравнению с прошлогодними результатами, первая пятерка субъектов не изменилась и выглядит следующим образом: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Татарстан.