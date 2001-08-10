В состав Центрального координационного совета Сторонников «Единой России» войдут наиболее эффективные региональные общественники
До 1 февраля в Центральном и региональных координационных советах Сторонников Партии пройдет ротация по новому принципу. Также в 2019 году в июле-августе в Москве планируется проведение федерального форума в рамках реализации проекта Центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ). Об этом сообщил сопредседатель Центрального совета Сторонников «Единой России», депутат Государственной Думы Сергей Боярский.
«В обновленный состав ЦКСС войдут успешные, эффективные региональные общественники и представители профессиональных сообществ. Мы будем делать ставку на ротацию по принципу регионального представительства с тем, чтобы наши лучшие с точки зрения активности регионы могли войти в федеральный ЦКСС и делиться своим опытом», – сказал он.
Также он напомнил, что ранее был изменен принцип формирования региональных координационных советов Сторонников (РКСС) Партии. «Во вновь избранные Советы, помимо переизбранных из старого состава, будет введен как минимум один представитель профессионального сообщества. В РКСС необходимо включить представителей сферы здравоохранения, образования, спорта, предпринимательства, промышленности, молодежной политики, правоохранительных органов, общественных организаций и культуры. Очень важно, чтобы эти люди были в своей профессии лидерами, к мнению которых прислушивается общественность», – подчеркнул сопредседатель Координационного совета Сторонников.
По словам Боярского, в 2019 году Сторонники Партии подготовили весьма обширную форумную кампанию. «Так, в июле-августе планируется проведение федерального форума в рамках реализации проекта ЦПГИ. Он пройдет в Москве, участниками станут представители НКО, гражданские активисты, будут презентованы лучшие реализованные практики, которым была оказана поддержка со стороны Сторонников Партии. Аналогичные форумы должны пройти и на региональном уровне, ориентировочно, в октября-ноябре», – рассказал Боярский.
- Предложение привлекать в ряды Сторонников Партии активную часть гражданского общества, представителей профессиональных сообществ безусловно назрело. Ведь именно в регионах формируются интересные практики решения проблем во многих сферах, и этот положительный опыт можно и нужно сделать доступных для всех, - прокомментировала руководитель Регионального исполкома «Единой России» Татьяна Запольских.
В 2019 году, сообщил Боярский, будет продолжена реализация и других проектов Сторонников «Единой России». Развитие, в частности, получат проекты «Безопасный интернет» и «Клуб Сторонников». Последний, как отметил сопредседатель Центрального совета Сторонников, преобразуется в новый формат – «Экспертный совет Сторонников», который будет собираться для дискуссий не на регулярной основе, а по мере необходимости. «Мы, как доказавшая свою состоятельность экспертно-общественная политическая сила, могли бы своими советами вносить существенный вклад в работу дискуссионных партийных площадок и выработку решений, которые будут Партией реализованы», – резюмировал он.
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