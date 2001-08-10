На реконструкцию трассы Южно-Сахалинск – Оха направили 730 миллионов рублей

В Сахалинской области продолжается реконструкция автодороги Южно-Сахалинск – Оха. Из областного бюджета на второй этап строительства выделили 660 млн рублей, на строительство моста через Красносельский ручей в Южно-Сахалинске – 71 млн рублей, сообщает RosTender.info.

В рамках второго этапа планируется построить участок дороги 417 км – 429 км в границах Смирныховского городского округа. Как ожидается, он будет введен в эксплуатацию 15 октября 2020 года. Кроме того, к 25 октября в Южно-Сахалинске появится новый мост через Красносельский ручей, находящийся на 9-м км трассы.

Объявлено два тендера на выполнение строительных работ. Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог Сахалинской области. Заявки на оба тендера принимаются до 6 февраля, а 11 февраля планируется подвести их итоги и выбрать победителей.