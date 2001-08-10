Тихоокеанское
информационное агентство
25 Января 2019
Сегодня 18:16
66,00|75,03|60,97
Первый в этом году выездной прием граждан пройдет в Дальнем
15:15, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

ВТБ финансирует строительство торгово-развлекательного комплекса на Камчатке

Банк ВТБ в Камчатском крае открыл ООО «Шамса-Холдинг» (входит в ГК «Шамса») кредитную линию в размере 500 млн рублей сроком на семь лет. Средства будут направлены на строительство торгово-развлекательного комплекса в Петропавловске-Камчатском.

«Открытие нового торгово-развлекательного комплекса в столице Камчатского края станет большим событием для горожан. Запуск современных инфраструктурных объектов – один из ключевых факторов развития территорий, и ВТБ готов поддерживать подобные проекты, способствуя улучшению городской среды», - отметила управляющий банка ВТБ в Камчатском крае Галина Зубарь.

ВТБ сотрудничает с ГК «Шамса» с 2012 года, предоставляя клиенту кредитные средства, транзакционные продукты и осуществляя расчетное обслуживание. Компания также работает с банком в рамках зарплатного проекта.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости экономики Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?