Сахалинская область в 2018 году продемонстрировала уверенный экономический рост

В минувшем году отмечена положительная динамика основных показателей развития субъекта. Объем валового регионального продукта впервые в истории превысил отметку в 1 триллион рублей (1,149 триллиона рублей). Почти на 7 процентов вырос объем промышленного производства (1,088 триллиона рублей). Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской обалсти.

Добыча нефти, включая газовый конденсат, увеличилась на 8,3 процента до 19,3 миллиона тонн. Газа добыто больше на 7,6 процента (32,4 миллиарда кубических метров), угля – в 1,4 раза (10,8 миллиона тонн).

Выпуск продукции сельского хозяйства вырос на 6,1 процента. В аграрной отрасли значительно (в 1,5 раза) увеличилось производство мяса, яиц получено больше на 17,3 процента, молока - на 10,6 процента.

В 2018 году в Сахалинской области также отмечался рост производства электроэнергии, пара и горячей воды, лесоматериалов, конструкций и деталей инженерных сооружений, пресервов рыбных, молока и молочной продукции, сыров, кисломолочных продуктов, масла сливочного, мяса, мясных субпродуктов и полуфабрикатов, колбасных и хлебобулочных изделий, пива и безалкогольных напитков.

Улов рыбы и морепродуктов составил 672,2 тысячи тонн, переработано 491,7 тысячи тонн водных биоресурсов.

За год на островах было введено в эксплуатацию 264,3 тысячи квадратных метров жилья. Уровень регистрируемой безработицы сложился на низком уровне - 0,5 процента.