В феврале жители Холмского района получат обновленный Единый платежный документ
С февраля 2019 года жители Холмского района начнут получать обновленный Единый платежный документ. Изменения коснутся счета на оплату электроэнергии и оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Напомним, с января 2019 года Сахалинэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») осуществляет расчетно-кассовое обслуживание населения по обращению с твердыми коммунальными отходами по всей Сахалинской области. Право на такую деятельность дает договор, заключенный между ДЭК и региональным оператором АО «Управление по обращению с отходами». В рамках реформы, осуществляемой во всех субъектах РФ, услуга по вывозу мусора переходит из категории жилищных в коммунальные. Поэтому расчетно-кассовое обслуживание во многих регионах передается ресурсоснабжающим компаниям, имеющим опыт такого рода деятельности. Сахалинэнергосбыт будет осуществлять расчет платы, исходя из норматива, утвержденного РЭК Сахалинской области.
В Холмском районе, где с прошлого года действует Единый платежный документ (ЕПД) за комплекс коммунальных услуг, оплата электроэнергии будет осуществляться внутри единого штрих-кода с услугами по тепло-, водо- и электроснабжению, предоставленными МУП «Тепло», МУП «Водоканал», МУП «МУК», управляющая компания «Управдом» и ПАО «Сахалинэнерго». Платежи будут поступать на специальный счет, с которого их невозможно снять или направить на другие счета, кроме как на счета самих компаний.
Оплата ТКО при этом будет осуществляться по отдельному штрих-коду, а денежные средства поступят непосредственно на расчетный счет Управления по обращению с отходами.
Оплачивать квитанции по-прежнему можно в Едином расчетно-информационном центре г. Холмска, отделениях почты и сбербанка, а также посредством онлайн-сервисов.
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