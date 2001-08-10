Более 59 млн рублей взыскано с должников за электроэнергию в судебном порядке в 2018 году

Сахалинэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») напоминает о необходимости своевременных расчетов за потребленную электроэнергию и предупреждает о праве компании взыскивать задолженность в судебном порядке. На данный момент в суде находится 6414 исков в отношении должников (физических лиц) на 39,3 млн рублей, сообщили ТИА "Острова" в компании.

В 2018 году в суд было направлено 11 тысяч заявлений о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности за электроэнергию на общую сумму 66,3 млн рублей, из которых с судом удовлетворено 9946 - на сумму 59,3 млн рублей, а в службу судебных приставов направлено 6115 исполнительных документов на сумму свыше 29 886 тыс. рублей.

Среди мер воздействия, которые приставы вправе применить к неплательщикам - списание средств с расчетных счетов, арест имущества, ограничение выезда за пределы РФ, запрет на действия по передаче (продажа, дарение и т.п.) автотранспорта и недвижимости.

Оплатить счета от Сахалинэнергосбыта можно любым удобным для потребителей способом: посредством «Автоплатежа», подключить который можно в банках, в отделениях Почты России, в кассах абонентских отделов Энергосбыта, отделениях различных банков, через онлайн-сервисы.