В Сахалинской области введены новые меры социальной поддержки

В этом году в регионе существенно расширен комплекс мер помощи нуждающимся. Дополнительная поддержка будет оказана гражданам старшего поколения, тяжелобольным и малоимущим, а также тем островитянам, которые проживают в частных домах, не подключенных к центральному отоплению. На эти цели из областного бюджета выделено около 400 миллионов рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинской области.

Как отметил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, социальные программы в регионе совершенствуются, ориентируясь, в первую очередь, на наиболее нуждающихся в помощи граждан.

– Такая задача поставлена перед социальными службами региона – оказывать помощь тем гражданам, которые в ней действительно нуждаются. Среди новых мер поддержки жителей области хотел бы особо выделить весомую не столько по финансовой, сколько по социальной значимости меру поддержки тяжелобольным людям, которым требуются дорогостоящие медицинские услуги. С этого года максимальный размер единовременной выплаты в таких случаях увеличился с 3 до 5 миллионов рублей в год, – сказал Валерий Лимаренко.

Среди новых мер поддержки – право на бесплатное санаторно-курортное лечение для людей старшего поколения. Теперь им могут ежегодно пользоваться участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Раз в 2 года такая возможность предоставлена членам семей погибших инвалидов и участников войны (вдовы) и раз в 3 года - неработающим гражданам, у которых стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях составляет 40 и более календарных лет, а также почетным донорам.

С этого года воспользоваться бесплатными санаторно-курортными путевками смогут больше неработающих пенсионеров, достигших возраста 60 и 65 лет (женщины и мужчины соответственно). Раньше им путевки предоставлялись, если пенсия не превышала два прожиточных минимума. Теперь в качестве критерия нуждаемости применяется две с половиной величины прожиточного минимума.

Еще две новые меры направлены на поддержку ветеранов боевых действий. Для неработающих ветеранов и инвалидов боевых действий, получающих пенсии, введена ежемесячная социальная выплата в размере 1500 рублей. Ее получателями станут более 700 человек.

Кроме того, в 2019 году исполняется полвека военным событиям, происходившим на острове Даманском, 30 лет с момента вывода из Афганистана советских войск, и 25 лет с начала военных действий в Чеченской Республике. В преддверии юбилейных дат правительство области приняло решение о введении единовременных выплат.

Ветераны-участники военного конфликта на острове Даманском получат по 50 тысяч рублей. Родственники погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, принимавших участие в боевых действиях в Республике Афганистан (супруг, супруга, родители, дети), – по 30 тысяч рублей, в Чеченской Республике – по 25 тысяч рублей. В общей сложности выплату получат более 70 жителей.

В числе новых мер – предоставление компенсации за приобретенное твердое топливо (дрова, уголь) гражданам, проживающим в жилых домах, не подключенных к центральному отоплению. По расчетам ее смогут получить 18 тысяч семей, в областном бюджете на эти цели запланировано 134 миллиона рублей. За выплатой уже обратилось более 20 человек.

Также вырос размер единовременной денежной выплаты с 30 до 50 тысяч рублей для малоимущих в случае экстремальных ситуаций. Эта же категория граждан может получить компенсацию до 15 тысяч рублей на приобретение, доставку, установку и настройку оборудования для приема цифрового телесигнала.

Всего в Сахалинской области сегодня действуют около 200 мер социальной поддержки. Более 60 из них ориентированы на людей старшего возраста. В ближайшие годы для этой категории граждан планируется построить пять современных социальных объектов в Корсаковском, Тымовском, Углегорском, Ногликском районах и Южно-Сахалинске. Уже начато возведение Дома ветеранов на 50 квартир в областном центре, учреждение планируется открыть в 2020 году. А в 2019 году начнется строительство пансионата для ветеранов в Корсакове.