Количество желающих подключиться к электросетям Сахалинэнерго в 2018 году выросло на 12%

В 2018 году число заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям Сахалинэнерго выросло на 12%. Об этом ТИА "Острова" сообщили в компании.

В прошлом году в филиал «Распределительные сети» Сахалинэнерго для подключения к централизованному электроснабжению обратились 2473 заявителей, в 2017 году – 2202. Наибольшее число заявок касалось подключения объектов мощностью до 15 кВт.

Около 70% заявок в 2018 году поступило от частных застройщиков и предприятий малого бизнеса.

Почти каждый третий, из подавших заявку на технологическое присоединение, воспользовался электронным сервисом «Личный кабинет», расположенном на официальном сайте компании (http://sakhalin.tp-ibsco.ru). С его помощью можно подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома. Зарегистрировавшись на сайте, клиент может направить заявление и копии всех необходимых документов в электронном виде без посещения пункта приема заявок.

В наступившем году специалисты Сахалинэнерго прогнозируют увеличение спроса на технологическое присоединение к сетям компании