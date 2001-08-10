В январе 2019 года цены на Сахалине и Курилах выросли на 0,4%

В январе 2019 года индекс потребительских цен по Сахалинской области составил 100,4% (в январе 2018 г. – 100,1%).

Как сообщили ТИА «Острова» в Сахалинстате, продовольственные товары за месяц подорожали на 0,4%, непродовольственные – на 0,2%, услуги – на 0,7%.

В группе продовольственных товаров существенное удорожание отмечалось на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, виноград стал дороже на 6,3%, капуста белокочанная – на 5,2%, морковь – на 3,2%, бананы – на 2,8%, свёкла – на 2,0%. Вместе с тем на лук репчатый цены снизились на 2,0%, огурцы свежие – на 1,9%. Средняя цена винограда за месяц составила 315 рублей за кг, капусты белокочанной - 25 рублей, моркови – 48 рублей, бананов – 118 рублей, свёклы – 42 рубля, лука репчатого – 41 рубль, огурцов свежих – 147 рублей за килограмм.

Почти на все наблюдаемые виды круп и бобовых отмечалось повышение цен. Наиболее заметно подорожало пшено – на 1,3% (до 69,42 рубля за кг), крупы – овсяная и перловая – на 0,5% (до 43рублей), гречневая– на 0,3% (до 41 рубля). Одновременно на горох и фасоль цены снизились на 0,4%.

Среди мясной продукции мясо индейки подорожало на 2,5% (до 453 рублей за кг), куры охлажденные и мороженые, окорочка куриные – на 0,4% (до 194 и 202 рублей за кг).

В группе «молоко и молочная продукция» молоко пастеризованное подорожало на 2,8% (до 67 рублей за литр), сметана – на 1,8% (до 362 рублей за кг), творог жирный – на 1,7% (до 436 рублей за кг), кисломолочная продукция – на 1,3% (до 97 рублей за кг).

Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров цены на рыбу мороженую неразделанную выросли на 4,0%, муку, яйца куриные, напитки безалкогольные – на 1,0 - 1,5%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 0,9%.

Вместе с тем снизились цены на рыбу охлаждённую и мороженую лососёвых пород – на 4,5%, сахар-песок – на 0,9%.

В январе среди наблюдаемых непродовольственных товаров наиболее заметный рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и перевязочные материалы. Так, бинт стал дороже на 8,0%, валидол - на 7,7%, индапамид – на 7,1%, корвалол – на 3,0%, вата – на 2,3%, настойка пустырника – на 1,4%. Вместе с тем цены на бисопролол снизились на 7,1%, нимесулид – на 5,9%, ренни – на 2,4%.

Средние цены на бензин автомобильный в январе выросли на 1,2%. Средняя цена бензина автомобильного марки АИ-92 в январе составляла 46,97 рубля за литр, АИ-95 – 48,87 рубля, АИ-98 – 52,62 рубля за литр, дизельного топлива - 54,66 рубля за литр. Газовое моторное топливо подорожало на 2,1%, до 26,84 рубля за литр.

Среди прочих наблюдаемых непродовольственных товаров на 1,8 - 4,1% подорожали табачные изделия, легковые автомобили отечественные и иностранной марки новые. Одновременно на 3,6% стала дешевле женская обувь (зимняя), отдельные виды одежды для детей школьного возраста – на 0,5%.

В январе отмечался рост тарифов на отдельные виды услуг. Так, услуги по снабжению электроэнергией подорожали на 1,5%, тариф на электроэнергию для населения составил 415 рублей за 100 кВт.ч. В группе коммунальные услуги на 1,7% подорожало отопление, тариф для населения составил - 2053,58 рубля за Гкал, в группе жилищных услуг на 5,0% увеличились в цене взносы на капитальный ремонт, тариф 6,30 рубля за м2 общей площади.

Среди других видов услуг увеличение тарифов отмечается на пересылку простой посылки внутри России – на 2,0%.

При этом отмечалось снижение цен на услуги туризма и отдыха на 1,3%, оформление доверенности в нотариальной конторе – на 1,2%.

C изменением потребительских цен изменилась и стоимость условного (минимального) набора продуктов питания. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания, входящие в него. При ее расчете используются единые, установленные в целом по Российской Федерации, условные объемы потребления продуктов питания и средние потребительские цены на них по субъектам Российской Федерации. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Сахалинской области в конце января 2019 года составляла 5569,22 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,0% (за январь 2018 год – на 0,3%). Стоимость набора в Южно-Сахалинске составила 5450,28 рубля, Поронайске – 5313,72 рубля, Корсакове – 5461,37 рубля, Охе – 6509,18 рубля.