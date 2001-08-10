В минувшем году капитальный ремонт прошли 242 сахалинских дома

В Сахалинской области в рамках краткосрочного плана региональной программы по капремонту в 2018 году отремонтировано 242 дома. Об этом говорят последние данные Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области оказавшиеся в распоряжении ТИА «Острова».

В рамках региональной программы на этих объектах приведены в порядок 198 внутридомовых инженерных системы (водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение), 137 крыш, 64 фасада, и 3 подвальных помещений, система газоснабжения и 1 фундамент. План выполнен на 99%.

К середине февраля 2019 года работы планируется завершить в полном объеме. В отчетном году, при выполнении некоторых видов работ, фонд столкнулся с рядом сложностей, а именно несвоевременным допуском граждан в квартиры, так как некоторые из видов осуществляются непосредственно в квартирах собственников. Также коррективы в сроки производства работ внесли неблагоприятные погодные условия. В связи с этим и срок производства работ сдвинулся на начало текущего года.