ВТБ расширяет штат ИТ-специалистов
ВТБ продолжает усиливать направление информационных технологий и к концу 2020 года намерен увеличить количество своих ИТ-специалистов до 5 тысяч человек. В течение 2019 года банк планирует принять на работу около полутора тысяч сотрудников в сфере информационных технологий.
Основной упор будет сделан на подбор разработчиков, аналитиков и тестировщиков. Кроме того, банк будет привлекать руководителей проектов, архитекторов, администраторов, специалистов по сопровождению и по другим профильным направлениям.
Работа по усилению команды IT является постоянной задачей банка. Так, в 2018 году в ВТБ было принято на работу около тысячи новых ИТ-специалистов и банк заинтересован в дальнейшем существенном наращивании собственных ИТ-компетенций. Ключевая задача – поддержание бизнес-стратегии, а также формирование инфраструктурных и технологических возможностей, направленных на совершенствование клиентских сервисов, повышение эффективности деятельности и создания дополнительных конкурентных преимуществ. Банк, прежде всего, нацелен на ускорение изменений и вывод новых решений на рынок. Эта цель будет достигаться за счет формирования современной микросервисной ИТ-архитектуры, внедрения методологии и инструментов DevSecOps, активного использования кросс-функциональных команд, а также развития технологии Open API.
«В эпоху цифровизации успешное ведение бизнеса невозможно без активного использования информационных технологий. Именно от них зависит качество предлагаемых банковских продуктов. ВТБ заинтересован в поддержке и развитии самых современных технологий, именно поэтому мы нацелены на масштабное расширение и усиление команды банка первоклассными специалистами ИТ-рынка не только для поддержки текущих бизнес-процессов, но и создания технологий для прорывного развития бизнеса», – отметила Ольга Дергунова, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ.
«В настоящее время финансовый рынок не может существовать без ИТ-технологий. ВТБ активно меняется, перед нами стоят амбициозные технологические задачи, которые влияют на банк и на отрасль в целом. Мы заинтересованы в привлечении опытных и талантливых сотрудников. Уверен, успешное решение этих задач будет способствовать их стремительному профессиональному и карьерному росту в ВТБ. До конца 2020 года планируем привлечь на работу около 2,3 тысячи ИТ-специалистов», – прокомментировал Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент банка ВТБ.
Ключевые технологии, которые ВТБ уже использует и в дальнейшем заинтересован развивать, – это распределенная обработка данных на платформе Spark (экосистема Hadoop), непрерывная сборка поставки кода (реализуется с применением Atlassian, Gitlab, Ansible,Terraform) и системы массового обслуживания в реальном времени (на языках Erlang, Elixir). Банк намерен уделять внимание разработке с использованием Docker и Kubernetes, а также технологии реализации распределенных прототипов и приложений на языке Golang.
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