Бюджет Южно-Сахалинска стал получать больше денег от бизнесменов

Первое в 2019 году заседание консультативного совета по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства прошло в администрации Южно-Сахалинска. Об этом ТИА "Острова" сообщшили в мэрии.

Об итогах реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год присутствующим рассказал директор департамента экономического развития Павел Павленко.

Сектор малого и среднего предпринимательства областного центра имеет стабильное развитие, о чем свидетельствует положительная динамика ряда статистических показателей. Так, на начало этого года на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» зарегистрировано 16 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 9355 индивидуальных предпринимателей и 6607 малых и средних предприятий, говорится в докладе.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, в бюджет городского округа в 2018 году от предпринимательской деятельности поступило более 3,6 млрд рублей, что на 21,6% больше показателей 2017 года. Доля налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в общем объеме доходов городской казны составляет более 31%.

- Одним из стимулирующих механизмов развития предпринимательства в Южно-Сахалинске является реализация муниципальной программы по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса, рассчитанная до 2021 года. Проводится планомерная работа по улучшению делового предпринимательского климата в городе, оказывается финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка представителям данной сферы: 118 субъектов получили необходимые субсидии на общую сумму 113,5 млн рублей. Наиболее востребованным видом помощи является возмещение затрат на приобретение оборудования, на уплату процентов по кредитам, лизинговых платежей и на осуществление деятельности в сфере дошкольного и дополнительного образования детей, - отметил Павел Павленко.

Активными участниками программы стали начинающие и молодые предприниматели. 19 субъектам предоставлены субсидии в объеме порядка 5 млн рублей. Большинство из них трудятся в сфере дополнительного образования, строительства, общественного питания, ремонта и обслуживания автотранспорта.

В 2019 году реализация программных мероприятий продолжится. Среди первоочередных задач - увеличение объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий по лизингу, а также совершенствование условий предоставления финансовой поддержки.

Затем собравшиеся утвердили план основных мероприятий по развитию предпринимательства на территории городского округа на 2019 год, обсудили кандидатуры для включения в состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня российского предпринимательства.