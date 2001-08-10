Корпорация из Китая заинтересована в строительстве многоуровневых парковок в Южно-Сахалинске
Китайская компания Shandong Taikai Power Engineering CO.,LTD выразила желание участвовать в реализации инвестиционных проектов на территории областного центра. Об этом бизнесмены заявили на встрече с представителями администрации Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в последней.
Как рассказал глава делегации президент ООО «Шаньдуньская строительная компания «Тайкай» Тао Чжун, их корпорация в том числе специализируется на строительстве парковок и установке парковочного оборудования, поэтому их в Южно-Сахалинске интересует именно этот сегмент государственно-частного партнерства.
Первый вице-мэр Алексей Фризюк отметил, что Южно-Сахалинск сейчас является одним из лидеров на Дальнем Востоке по привлечению инвестиций. Этому способствует создание территорий опережающего развития «Горный воздух» и «Южная». У Южно-Сахалинска есть опыт сотрудничества с иностранными компаниями. И муниципалитет всегда рад сотрудничать с инвесторами, которые готовы вкладывать средства в развитие городской среды и другие проекты.
Директор департамента экономического развития Павел Павленко подробно рассказал потенциальным инвесторам о нормативно-правовой базе для совместной реализации инвестиционных проектов на условиях концессии, которая разработана и действует в областном центре.
Напомним, в муниципалитете сформирована программа по строительству многоуровневых парковок. На данный момент подобраны восемь земельных участков. Заключено три концессионных соглашения по строительству многоуровневых стоянок с сахалинской и якутской компаниями. Одна парковка возводится, две проектируются. Земельный участок предоставляется инвестору на основании заключенного концессионного соглашения. После завершения строительства инвестор эксплуатирует объект и обеспечивает возврат вложенных средств. По окончании срока действия соглашения объект остается в муниципальной собственности.
В марте текущего года будет объявлен конкурс на строительство еще двух парковок. Китайская сторона заявила о своем желании принять участие в конкурсной процедуре.
Подводя итоги встречи, стороны выразили намерение продолжать сотрудничество.
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