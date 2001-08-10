В Сахалинской области подешевела социальная рыба

На островах растет потребление популярных видов морской продукции - горбуши, наваги, корюшки, камбалы, трески и терпуга. Сравнительный анализ покупательной способности по регионам России показал, что сахалинцы и курильчане могут приобрести около 410 килограммов рыбы в месяц. В то же время среднероссийский показатель установился только на уровне 180 килограммов, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Такую информацию озвучили на заседании штаба по мониторингу ситуации на потребительском рынке Сахалинской области. Особое внимание участники совещания уделили вопросу доступности даров моря для островитян. Ранее глава региона Валерий Лимаренко дал поручение – закрепить минимальную торговую наценку на социально значимые виды рыбы. В результате, например, популярная у сахалинцев навага в этом году продается в среднем на 10 рублей дешевле прошлогодней.

– Руководитель области Валерий Лимаренко поставил перед нами задачу – обеспечить сахалинцев и курильчан свежей рыбой по доступным ценам. Для этого запущена новая схема поставок продукции от производителей в торговые точки – по прямым договорам, минуя посредников, либо через распределительные центры, – пояснила министр торговли и продовольствия региона Инна Павленко.

Сегодня рыба и рыбопродукция поступают к покупателю по трем основным каналам: через оптово-распределительный центр в Южно-Сахалинске, фирменные магазины или по прямым договорам с торговыми предприятиями.

Оптово-распределительный центр имеет шесть холодильных установок вместимостью до 1 тысячи тонн. Это позволяет формировать большие запасы продукции и сохранять их до поступления в торговую сеть.

В отдаленных от областного центра районах удобнее заключать прямые договоры с рыбодобывающими предприятиями. Такая схема действует в Охинском, Макаровском, Углегорском, Александровск-Сахалинском, Поронайском городских округах, а также в районах на Курильских островах.

– Это дает возможность довести рыбу до покупателя по доступным ценам. Оптово-распределительный центр применяет наценку до 8 процентов, предприятия розничной торговли – до 15 процентов, – рассказала заместитель министра торговли и продовольствия области Наталия Розанова.

Партнерами регионального правительства по проекту уже стали 69 предприятий рыбной отрасли и 280 торговых компаний. Цены на рыбу в таких магазинах - от 11 до 37 процентов ниже, чем в обычных.

В результате, на островах отмечается снижение стоимости социально значимых видов морской продукции. Если три года назад средняя цена камбалы составляла 150 рублей, то сегодня она установилась на отметке 101 рубль. Средняя стоимость трески уменьшилась с 280 до 207 рублей, навага – со 115 до 63 рублей.