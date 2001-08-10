На Сахалине улучшилась ситуация с финансовыми услугами

В Сахалинской области растет доступность финансовых услуг. Положительную тенденцию отметили на совещании по вопросам взаимодействия участников финансового рынка, которое состоялось 20 февраля, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

Как отметил министр экономического развития области Алексей Успенский, сахалинские власти сегодня активно работают над повышением доступности финансовых услуг.

– Вопрос этот актуален, в первую очередь, для отдаленных населенных пунктов. Там возникает ряд сложностей, связанных с логистикой, частичным отсутствием Интернета, недостатком операционных отделений банков. Сегодня жители получают пособия и пенсии на банковские счета, и порой их негде обналичить. Не хватает банкоматов, терминалов для оплаты товаров и услуг банковской картой. В отдельных районах возникают проблемы у бизнеса – малые предприниматели постоянно обращаются с вопросами, например, инкассации, - рассказал Алексей Успенский.

Он отметил, что благодаря вниманию областного правительства к вопросу доступности финансовых услуг за последние полгода снизился поток обращений в адрес профильных ведомств. Немалую роль здесь сыграло взаимодействие главных участников финансового рынка - Центробанка, ПАО «Сбербанк» и ПАО «Почта Банк», а также структурных подразделений почтовой службы России. Так за прошедший год в районных отделениях «Почты России» появилось 138 терминалов POS-оплаты, объем операций по картам национальной платежной системы «Мир» увеличился почти в пять раз, а количество выпущенных карт увеличилось с 991 до 176820. Специалисты отмечают рост уровня финансовой доступности в 20 населенных пунктах региона.

О планируемых на текущий год мероприятиях рассказал управляющий сахалинским отделением Центрального банка России Владимир Апанасенко. Это популяризация безналичного расчета в общественном транспорте и внедрение в регионе различных систем электронной коммерции. Также он озвучил ряд направлений, которые требуют более тесного взаимодействия участников рабочей группы.

– В некоторых населенных пунктах области низкое качество связи. Необходимо договориться с региональными операторами связи о развитии сетей в таких местах. Также разработать совместный план по повышению финансовой грамотности жителей. Кроме того, развивать и популяризовать национальные платежные инструменты – карты «Мир», - сказал Владимир Апанасенко.

Не последнюю роль в повышении доступности финансовых услуг жителям играет доступность сети Интернет в Сахалинской области. Основным поставщиком услуг связи выступает ПАО «Ростелеком». Директор регионального филиала компании Андрей Рузанов рассказал, что в ближайших планах на текущий год – расширение зоны покрытия территории области качественным Интернетом.

– Наша цель – полное устранение цифрового неравенства в регионе. В 2019 году Интернет придет в 15 населённых пунктов острова. Это села Михайловка и Хое Александровск-Сахалинского района, Сосновка Долинского района, Восточное и Поречье Макаровского района, Колхозное Невельского района, Катангли Ногликского района, Малиновка Поронайского района, Черемшанка Томаринского района, Поречье и Лесогорск Углегорского района, Новая Деревня Южно-Сахалинского городского округа, а также поселок Восточный Охинского района, - сказал Андрей Рузанов.

В свою очередь, управляющая Южно-Сахалинским отделением ПАО «Сбербанк» Наталья Лейдман отметила готовность финансово-кредитного учреждения провести в 2019 году работу по расширению агентской сети. Она рассказала, что банк планирует открыть около 13 точек, где будет возможность снимать наличные с карты на кассе магазина через POS-терминалы.