Сахалинэнергосбыт внедряет сервис автоматизированного приёма показаний
В рамках реализации программы по повышению качества обслуживания потребителей ПАО «ДЭК» на территории Сахалинской области расширен спектр сервисов по приему показаний приборов учета электроэнергии. Теперь с 20 по 25 число каждого месяца передать показания, кроме уже имеющихся способов, можно будет с помощью системы голосового распознавания. В настоящее время сервис – в тестовом режиме, уточнили ТИА "Острова" в компании.
Сервис автоматизированного приёма показаний приборов учёта обеспечивает обработку обращений клиентов по телефону контакт-центра - 8-800-77-537-77 при условии выбора пункта «передача показаний» в голосовом меню.
Для передачи показаний клиенту необходимо назвать номер своего лицевого счёта и показания прибора учёта электроэнергии. В ходе приёма показаний системой выполняется проверка на корректность передаваемых данных и соотнесения их с предыдущими показаниями. Так, если потребитель попытается передать показания, значение которых меньше указанных в базе, система сообщит ему о данной неточности и предложит проверить достоверность показаний еще раз.
В случае возникновения затруднительных ситуаций в распознавании синтеза речи потребителя после двух неудачных попыток система переведёт звонок на оператора контакт-центра, который примет показаний приборов учёта.
Внедрённый сервис позволит оптимизировать дистанционное обслуживание потребителей, существенно упростит для клиентов компании процедуру передачи показаний.
Кроме того, показания прибора учета электроэнергии можно передавать на сайте ПАО «ДЭК». Здесь в соответствующем разделе нужно выбрать филиал Сахалинэнергосбыт, ввести в нужные поля номер лицевого счета и показания прибора учета. Подробная инструкция, расположенная в данном разделе, поможет не допустить ошибок.
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