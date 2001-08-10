Сахалинские энергетики обновили списки предприятий-должников

На сайте ПАО «ДЭК» обновлены списки должников из числа сахалинских предприятий жилищно-коммунального и водопроводно-канализационного хозяйства, а также исполнителей коммунальных услуг. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.

Список должников предприятий ЖКХ и ВКХ составлен ПАО «ДЭК» с учетом совокупности ряда факторов: размер задолженности; выполнение потребителем обязательств, предусмотренных условиями договора энергоснабжения; количество периодов образования задолженности. Среди сахалинских предприятий в списке ООО РСО «Универсал» г. Долинска.

Антирейтинг исполнителей коммунальных услуг Сахалинской области представлен по состоянию на 20 февраля 2019 года. В этом списке первые строчки среди по-прежнему занимают компании Долинского района: ООО «Управляющая компания», МУП «Долинский ЖКХ», ООО «ЖилКомСервис» и ООО «Благо».

Сахалинэнергосбыт отмечает, неплательщики могут покинуть антирейтинг, полностью оплатив накопленную задолженность и текущее потребление. Информация на сайте обновляется ежемесячно.