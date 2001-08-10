«Газпром» начал газифицировать «Горный воздух» в Южно-Сахалинске
«Газпром газораспределение Дальний Восток» приступил к реализации первого этапа строительства нового межпоселкового газопровода, который позволит перевести на использование природного газа спортивно-туристические объекты ТОСЭР «Горный воздух», а также газифицировать восточную часть г. Южно-Сахалинска. Об этом ТИА "Острова" сообщили в компании.
Проект выполняется в рамках программы развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на период с 2016 по 2020 гг. и программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром».
Реализация объекта позволит обеспечить технологическое присоединение к газораспределительной сети частного сектора микрорайонов «Уюновка», «Санта» и «Ботанический сад», а также подать газ резидентам ТОСЭР «Горный Воздух» (ОАУ «СТК «Горный воздух», ООО «Хонока Сахалин», ООО «Вектор»).
Газопровод высокого давления протяженностью 8,7 км пройдет от газораспределительной станции (ГРС) «Дальнее» до пункта редуцирования газа в районе Ботанического сада. Для прокладки столь мощных газовых сетей в условиях стесненной городской застройки газовики разработали специальные технические условия, которые прошли согласование в Минстрое России.
«Сейчас на разных участках объекта идут работы по сварке трубы в «плеть» и ее подготовке к укладке в траншею. Строительство объекта такого масштаба в городской черте, к сожалению, будет связано с временными неудобствами из-за перекрытия движения по переулку Энергетиков, улицам Украинской и Карьерной. Надеемся на понимание со стороны горожан», - рассказал заместитель начальника производственно-эксплуатационного управления в Сахалинской области Андрей Стариков.
Трасса газопровода также пройдет по гористой местности с уклонами до 45 градусов, пересечет лыже-роллерную трассу, реки Рогатка и Уюновка, горнолыжную трассу и канатную дорогу СТК «Горный воздух».
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