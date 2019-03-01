ВТБ Пенсионный фонд заключил договор с дальневосточной авиакомпанией «Аврора»

ВТБ Пенсионный фонд заключил договор о негосударственном пенсионном обеспечении с авиакомпанией «Аврора», входящей в Группу «Аэрофлот». Соглашение предусматривает реализацию корпоративной пенсионной программы, участниками которой могут стать более 2 000 сотрудников авиакомпании, сообщили в пресс-службе банка.

Генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская отметила: «Корпоративная пенсионная программа – очень гибкий инструмент для работодателя, который сам определяет размер пенсионных взносов, а также критерии участия в ней сотрудников. Такими критериями могут быть стаж работы в компании, должностная категория, возраст и т.д. Так, пенсионная программа способствует формированию в компании эффективной системы поощрения и мотивации сотрудников».

«Мы стремимся предоставить своим сотрудникам высокий уровень социальной защищенности. Корпоративная пенсионная программа – один из самых важных социнструментов, который позволяет чувствовать себя финансово защищенным после выхода на пенсию. Условия ВТБ Пенсионный фонд в полной мере отвечают всем нашим требованиям», - прокомментировал генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.