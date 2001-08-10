Врио сахалинского губернатора пообещал каждый год ремонтировать 200 дворов
В Сахалинской области до 2025 года отремонтируют 1,5 тысячи дворов и 3 тысячи многоквартирных домов. Такую задачу поставил Валерий Лимаренко на первом совещании с главами администраций всех 18 муниципальных образований области. Основной темой мероприятия стала реализация в регионе новой программы развития коммунальной инфраструктуры.
Как отметил врио губернатора, создание для сахалинцев и курильчан комфортной среды является приоритетным направлением в работе регионального правительства. Сегодня разрабатывается масштабная программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Она затронет четыре основных направления: ремонт многоквартирных домов и дворовых территорий, газификация, а также совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами и систем водоснабжения и водоотведения.
– Мы планируем нарастить темпы капитального ремонта многоквартирных домов и дворовых территорий. Начиная с 2019-го, ежегодно в Сахалинской области будут приводиться в порядок 600 домов и 200 дворов, что почти двое больше, чем годом ранее, – отметил Валерий Лимаренко. – Также принято решение – благоустроить общественные территории во всех 18 муниципальных образованиях. Проекты предложат сами жители на общественных обсуждениях в своих городах и селах. Лучшие инициативы сахалинцы и курильчане выберут путем рейтингового голосования.
В 2019 году планируется ввести более 140 километров газовых сетей, в том числе построить первую очередь газопровода «Восточный» и газораспределительную станцию (ГРС) в Тымовском. Ввод объектов позволит уже в этом году обеспечить теплом от газовых источников свыше 7,5 тысяч жителей островной области. Существенно увеличится количество домовладений, подключенных к газу.
Запланирован большой объем работ по озеленению, что позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах. Эту же задачу будет решать перевод автотранспорта и коммунальных объектов на природный газ.
В районах, на территории которых не проходит газопровод, будут использоваться технологии автономного сжиженного природного газа (СПГ). Это инновация, которая позволит обеспечить газом даже отдаленные районы Сахалина и Курил. Например, в этом году планируется запуск на СПГ котельной рыбоперерабатывающего завода в селе Озерском, а также двух новых муниципальных котельных в Тымовском городском округе.
Валерий Лимаренко поставил задачу – до конца 2025 года на 100 процентов обеспечить жителей области природным газом – сетевым или СПГ. Ранее врио губернатора достиг соответствующих договоренностей с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Улучшить экологическую обстановку на Сахалине и Курилах поможет еще одно важное решение, которое касается системы обращения с твердыми коммунальными отходами. По поручению главы региона до конца 2024 года область должна перейти на раздельную систему сбора мусора. Для этого необходимо создать 44 объекта обработки и 8 объектов размещения ТКО.
В 2019 году будет введен в эксплуатацию полигон «Известковый» с мусоросортивочной линией в Южно-Сахалинске, а также полигон в Тымовском.
В областном центре в этом году планируется построить 20 контейнерных площадок заглубленного типа, установить 400 евроконтейнеров и приступить к внедрению раздельного сбора ТКО по принципу «сухой/мокрый».
– Качество работы системы по обращению с отходами, в том числе и за счет раздельного сбора ТКО – это важное направление, которое требует современного, цивилизованного подхода от всех участников процесса, – сказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. – Важно, что внимание этому уделяет глава региона Валерий Лимаренко. Для города это не просто вопрос чистоты и комфорта, но и благоприятной экологической обстановки. Безусловно, мы как муниципалитет всячески заинтересованы в подобных инициативах, направленных на повышение качества жизни горожан. Подход, когда сбор бытовых отходов происходит комплексно и повсеместно, с внедрением современных технологий и оборудования, должен дать ощутимые результаты уже в ближайшее время.
К слову, жители области оплачивают коммунальную услугу по льготному тарифу – 54 процента от полной стоимости. Для людей с низким доходом оплата снижена вдвое – с 4 до 2 рублей за 1 квадратный метр жилого помещения, при этом право принятия соответствующих решений предоставлено органам местного самоуправления.
На совещании также был рассмотрен вопрос повышения транспортной доступности для сахалинцев, курильчан и гостей островного региона.
– С 21 мая будет совершаться ежедневно два рейса в Москву из Южно-Сахалинска вместо одного. В результате, количество пассажиров в 2019 году по сравнению с 2018-ым, по расчетам, увеличится на 10 процентов, – сказал Валерий Лимаренко.
Особое внимание будет уделено и доступности передвижения внутри области. С 27 февраля впервые в истории запущено регулярное вертолетное сообщение между курильскими островами Кунашир, Итуруп и Шикотан. По инициативе главы региона принято решение о возобновлении авиарейсов между Южно-Сахалинском и Ногликами, которых не было с 2003 года, а также полетов в Шахтерск.
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