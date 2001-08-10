ВТБ Факторинг удвоил объем финансирования компаний Дальнего Востока

В 2018 году ВТБ Факторинг профинансировал компании Дальнего Востока на общую сумму 12 млрд рублей, что в два раза больше показателя за 2017 год. Общее количество оплаченных поставок выросло на 70% и составило 3,3 тысячи. ВТБ Факторинг является лидером в Дальневосточном Федеральном округе с долей рынка 96%. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Наибольшее число сделок пришлось на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией.

Ксения Качкина, управляющий директор ВТБ Факторинг в регионе Дальний Восток, прокомментировала: «В прошлом году мы активно развивали сотрудничество с действующими клиентами: именно за счет наращивания объемов работы с ними была обеспечена большая часть прироста портфеля. Также мы реализовали сделки с новыми партнерами, в том числе из сферы промышленного производства. В результате, доля промышленности в нашем портфеле увеличилась. Мы ожидаем, что в текущем году эта тенденция сохранится».

Факторинг – комплекс услуг для компаний, которые реализуют или закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.