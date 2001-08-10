«Продуктовая корзина» на Сахалине и Курилах подорожала до 5600 рублей

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Сахалинской области в конце февраля 2019 года составляла 5629,70 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 1,1% (за февраль 2018 года снизилась на 0,4%).

Как сообщили ТИА «Острова» в Сахалинстате, стоимость набора в Южно-Сахалинске составила 5501,94 рубля, Поронайске – 5382,49 рубля, Корсакове – 5500,67 рубля, Охе – 6613,20 рубля.