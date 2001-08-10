ВТБ предлагает накопительный счет «Копилка»
ВТБ предлагает своим клиентам разместить средства на новом накопительном счете «Копилка». Доходность по нему достигает 8% годовых. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе банка.
Минимальная сумма первоначального взноса отсутствует, предусмотрено пополнение счета и снятие средств без ограничений и потери начисленных процентов. Открыть «Копилку» можно в трех валютах: российский рубль, доллар США и евро.
Проценты начисляются исходя из суммы ежедневного остатка средств на накопительном счете. Выплата процентов происходит ежемесячно в последний календарный день. Максимальная процентная ставка доступна в первые три месяца действия счета на сумму до 300 тысяч рублей. Продукт является бессрочным, закрыть его можно в любой момент. Размещенные на счете средства (до 1,4 млн руб.) застрахованы АСВ.
Открыть новый накопительный счет «Копилка» можно в отделении банка, а разместить на нем денежные средства возможно любым удобным для клиента способом: в отделении банка, банкомате, интернет-банке или в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн». Предложение доступно как для новых вкладчиков, так и для действующих клиентов, размещающих дополнительные средства. Для получения максимальной доходности, необходимо оформить пакет «Мультикарта» ВТБ с опцией «Сбережения».
Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ, отметила: «Новый накопительный счет предназначен для клиентов, которые только начинают откладывать средства и хотят иметь постоянный доступ к своим накоплениям. Условия по нему довольно гибкие - проценты начисляются на ежедневный остаток, снятие средств осуществляется без потери уже начисленных ранее процентов».
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 09:01 Сегодня Островные волейболистки заняли третье место на турнире в Уссурийске
12:47 Сегодня Месячник санитарной очистки пройдет в Южно-Сахалинске
13:35 Сегодня Кадры, снятые на дорожную камеру 1972 года, смогут увидеть сахалинцы
10:03 Сегодня Сахалинские боксеры приняли участие в межрегиональном турнире
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
13:00 14 Февраля На южно-сахалинские автобусы ищут 50 водителей
17:35 15 Февраля Машины жителей Южно-Сахалинска не помешали провести «Дети Азии»
12:35 14 Февраля Елена Вяльбе рассказала об ощущениях от Сахалина
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?